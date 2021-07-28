https://ria.ru/20210728/festival-1743302764.html

СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе

СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе - РИА Новости, 28.07.2021

СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе

Служба безопасности Украины проверила законность нахождения на Украине российских музыкальных групп Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz перед их... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:25

2021-07-28T16:25

2021-07-28T16:25

россия

верховная рада украины

украина

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины проверила законность нахождения на Украине российских музыкальных групп Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz перед их выступлением на фестивале в Тернополе, сообщил в среду пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.Как уточняет издание, речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210727/pesnya-1743123997.html

россия

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россия, верховная рада украины, украина, в мире