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СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе
СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе - РИА Новости, 28.07.2021
СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе
Служба безопасности Украины проверила законность нахождения на Украине российских музыкальных групп Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz перед их... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:25
2021-07-28T16:25
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верховная рада украины
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины проверила законность нахождения на Украине российских музыкальных групп Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz перед их выступлением на фестивале в Тернополе, сообщил в среду пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.Как уточняет издание, речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, верховная рада украины, украина, в мире
16:25 28.07.2021
 
СБУ заинтересовалась российскими группами на фестивале в Тернополе

СБУ проверила законность нахождения на Украине групп из России перед фестивалем в Тернополе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины проверила законность нахождения на Украине российских музыкальных групп Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz перед их выступлением на фестивале в Тернополе, сообщил в среду пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто" ("Прекрасный город" - ред.), завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет", - сказал он.
Как уточняет издание, речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украинская группа Green Grey - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:13
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости
 
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