Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий
29 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Новый месяц Года науки и технологий "Климат и экология": программа развития карбоновых полигонов".
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Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;
- вице-президент ПАО "Транснефть" Павел РЕВЕЛЬ-МУРОЗ;
- директор по устойчивому развитию компании "Сибур" Максим РЕМЧУКОВ;
- специальный представитель Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности Николай ДУРМАНОВ;
- заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав КУТУЗОВ.
Август 2021 года, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен климату и экологии. Сохранение лесов, рек и озер, утилизация и переработка мусора, чистый воздух, рациональное недропользование и мониторинг глобальных климатических изменений – приоритетные задачи для нашей страны, реализация которых требует проведения научных исследований и практического внедрения инноваций.
Участники онлайн-конференции расскажут о ключевых событиях августа и обсудят передовые исследования российских ученых в области климата и экологии, а также представят научные разработки, которые применяются крупнейшими компаниями для сохранения окружающей среды. Основным акцентом онлайн-конференции станет создание в России сети карбоновых полигонов.
Организатор мероприятия – оператор проведения Года науки и технологий в России АНО "Национальные приоритеты".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;
- вице-президент ПАО "Транснефть" Павел РЕВЕЛЬ-МУРОЗ;
- директор по устойчивому развитию компании "Сибур" Максим РЕМЧУКОВ;
- специальный представитель Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности Николай ДУРМАНОВ;
- заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав КУТУЗОВ.
Август 2021 года, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен климату и экологии. Сохранение лесов, рек и озер, утилизация и переработка мусора, чистый воздух, рациональное недропользование и мониторинг глобальных климатических изменений – приоритетные задачи для нашей страны, реализация которых требует проведения научных исследований и практического внедрения инноваций.
Участники онлайн-конференции расскажут о ключевых событиях августа и обсудят передовые исследования российских ученых в области климата и экологии, а также представят научные разработки, которые применяются крупнейшими компаниями для сохранения окружающей среды. Основным акцентом онлайн-конференции станет создание в России сети карбоновых полигонов.
Организатор мероприятия – оператор проведения Года науки и технологий в России АНО "Национальные приоритеты".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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