Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/ekologiya-1743242212.html
Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий
Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий - РИА Новости, 28.07.2021
Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий
29 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Новый месяц Года науки и технологий "Климат и экология": программа развития карбоновых полигонов".
2021-07-28T11:48
2021-07-28T11:48
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1743242212.jpg?1627462127
Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;- вице-президент ПАО "Транснефть" Павел РЕВЕЛЬ-МУРОЗ;- директор по устойчивому развитию компании "Сибур" Максим РЕМЧУКОВ;- специальный представитель Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности Николай ДУРМАНОВ;- заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав КУТУЗОВ.Август 2021 года, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен климату и экологии. Сохранение лесов, рек и озер, утилизация и переработка мусора, чистый воздух, рациональное недропользование и мониторинг глобальных климатических изменений – приоритетные задачи для нашей страны, реализация которых требует проведения научных исследований и практического внедрения инноваций.Участники онлайн-конференции расскажут о ключевых событиях августа и обсудят передовые исследования российских ученых в области климата и экологии, а также представят научные разработки, которые применяются крупнейшими компаниями для сохранения окружающей среды. Основным акцентом онлайн-конференции станет создание в России сети карбоновых полигонов.Организатор мероприятия – оператор проведения Года науки и технологий в России АНО "Национальные приоритеты".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:48 28.07.2021
 

Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий

Читать ria.ru в
29 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Новый месяц Года науки и технологий "Климат и экология": программа развития карбоновых полигонов".
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;
- вице-президент ПАО "Транснефть" Павел РЕВЕЛЬ-МУРОЗ;
- директор по устойчивому развитию компании "Сибур" Максим РЕМЧУКОВ;
- специальный представитель Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности Николай ДУРМАНОВ;
- заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав КУТУЗОВ.

Август 2021 года, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен климату и экологии. Сохранение лесов, рек и озер, утилизация и переработка мусора, чистый воздух, рациональное недропользование и мониторинг глобальных климатических изменений – приоритетные задачи для нашей страны, реализация которых требует проведения научных исследований и практического внедрения инноваций.
Участники онлайн-конференции расскажут о ключевых событиях августа и обсудят передовые исследования российских ученых в области климата и экологии, а также представят научные разработки, которые применяются крупнейшими компаниями для сохранения окружающей среды. Основным акцентом онлайн-конференции станет создание в России сети карбоновых полигонов.
Организатор мероприятия – оператор проведения Года науки и технологий в России АНО "Национальные приоритеты".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния