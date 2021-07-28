https://ria.ru/20210728/ekologiya-1743242212.html

Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий

Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий - РИА Новости, 28.07.2021

Онлайн-конференция в рамках Года науки и технологий

29 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Новый месяц Года науки и технологий "Климат и экология": программа развития карбоновых полигонов".

2021-07-28T11:48

2021-07-28T11:48

2021-07-28T11:48

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1743242212.jpg?1627462127

Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;- вице-президент ПАО "Транснефть" Павел РЕВЕЛЬ-МУРОЗ;- директор по устойчивому развитию компании "Сибур" Максим РЕМЧУКОВ;- специальный представитель Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности Николай ДУРМАНОВ;- заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав КУТУЗОВ.Август 2021 года, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен климату и экологии. Сохранение лесов, рек и озер, утилизация и переработка мусора, чистый воздух, рациональное недропользование и мониторинг глобальных климатических изменений – приоритетные задачи для нашей страны, реализация которых требует проведения научных исследований и практического внедрения инноваций.Участники онлайн-конференции расскажут о ключевых событиях августа и обсудят передовые исследования российских ученых в области климата и экологии, а также представят научные разработки, которые применяются крупнейшими компаниями для сохранения окружающей среды. Основным акцентом онлайн-конференции станет создание в России сети карбоновых полигонов.Организатор мероприятия – оператор проведения Года науки и технологий в России АНО "Национальные приоритеты".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы