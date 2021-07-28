https://ria.ru/20210728/ekaterinburg-1743290775.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем - РИА Новости, 28.07.2021

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:32

2021-07-28T15:32

2021-07-28T16:11

валерий горелых

красноярский край

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, из первоначальной информации от очевидцев следовало, что мужчина с предметом, похожим на оружие, сидит на скамейке. Через некоторое время поступил еще один звонок о том, что неизвестный пошел в сторону домов."Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что уроженца Красноярского края 1989 года рождения задержали в одной из съемных квартир в микрорайоне Мичуринский."Ствол", с которым он гулял по улицу, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончанию опроса доставленного", - добавил Горелых.Представитель главка подчеркнул, что молодой человек извинился за свой поступок и обещал большего его не повторять.

https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html

красноярский край

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, красноярский край, екатеринбург, происшествия