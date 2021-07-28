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В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем - РИА Новости, 28.07.2021
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:32
2021-07-28T15:32
2021-07-28T16:11
валерий горелых
красноярский край
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, из первоначальной информации от очевидцев следовало, что мужчина с предметом, похожим на оружие, сидит на скамейке. Через некоторое время поступил еще один звонок о том, что неизвестный пошел в сторону домов."Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что уроженца Красноярского края 1989 года рождения задержали в одной из съемных квартир в микрорайоне Мичуринский."Ствол", с которым он гулял по улицу, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончанию опроса доставленного", - добавил Горелых.Представитель главка подчеркнул, что молодой человек извинился за свой поступок и обещал большего его не повторять.
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валерий горелых, красноярский край, екатеринбург, происшествия
15:32 28.07.2021 (обновлено: 16:11 28.07.2021)
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим с ружьем
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости.
Сотрудники полиции Екатеринбурга
задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
.
По его словам, из первоначальной информации от очевидцев следовало, что мужчина с предметом, похожим на оружие, сидит на скамейке. Через некоторое время поступил еще один звонок о том, что неизвестный пошел в сторону домов.
"Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что уроженца Красноярского края
1989 года рождения задержали в одной из съемных квартир в микрорайоне Мичуринский.
"Ствол", с которым он гулял по улицу, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончанию опроса доставленного", - добавил Горелых.
Представитель главка подчеркнул, что молодой человек извинился за свой поступок и обещал большего его не повторять.