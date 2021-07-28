Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/ekaterinburg-1743290775.html
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем - РИА Новости, 28.07.2021
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:32
2021-07-28T16:11
валерий горелых
красноярский край
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, из первоначальной информации от очевидцев следовало, что мужчина с предметом, похожим на оружие, сидит на скамейке. Через некоторое время поступил еще один звонок о том, что неизвестный пошел в сторону домов."Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что уроженца Красноярского края 1989 года рождения задержали в одной из съемных квартир в микрорайоне Мичуринский."Ствол", с которым он гулял по улицу, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончанию опроса доставленного", - добавил Горелых.Представитель главка подчеркнул, что молодой человек извинился за свой поступок и обещал большего его не повторять.
https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html
красноярский край
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий горелых, красноярский край, екатеринбург, происшествия
15:32 28.07.2021 (обновлено: 16:11 28.07.2021)
 
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с ружьем

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим с ружьем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого местные жители видели разгуливавшим якобы с ружьем по одному из районов города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, из первоначальной информации от очевидцев следовало, что мужчина с предметом, похожим на оружие, сидит на скамейке. Через некоторое время поступил еще один звонок о том, что неизвестный пошел в сторону домов.
"Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что уроженца Красноярского края 1989 года рождения задержали в одной из съемных квартир в микрорайоне Мичуринский.
"Ствол", с которым он гулял по улицу, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончанию опроса доставленного", - добавил Горелых.
Представитель главка подчеркнул, что молодой человек извинился за свой поступок и обещал большего его не повторять.
суд - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 14:48
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег
 
Валерий ГорелыхКрасноярский крайЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния