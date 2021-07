Главреду The Insider* грозит до двух лет колонии

https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743221735.html

Главный редактор издания The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов по уголовному делу о клевете может получить максимально два года... РИА Новости, 28.07.2021

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Главный редактор издания The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов по уголовному делу о клевете может получить максимально два года колонии, следует из Уголовного кодекса РФ."Дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета", - заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17.Адвокат ван дер Верффа Сталина Гуревич уточнила РИА Новости, что расследование ведется по части 2 статьи 128.1 – "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации".Это преступление, в случае признания вины судом, карается штрафом до миллиона рублей, обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.В дополнение к заявлению в полицию защита нидерландца подала гражданский иск лично к Доброхотову с требованием удалить спорные утверждения. Сейчас иск, по словам Гуревич, рассматривается в Черемушкинском суде Москвы.Сегодня же утром Доброхотов сообщил в Twitter, что к нему "стучится полиция". По данным источника РИА Новости, обыски связаны как раз с делом о клевете. При этом коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал агентству, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.На днях Минюст включил The Insider* и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** (организация признана нежелательной в РФ) в список СМИ-иноагентов. Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии.За месяц же до этого в пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к The Insider* с требованием удалить статью о нем и взыскать 5 миллионов рублей компенсации.Как пояснил РИА Новости юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев, речь в иске идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".* Организация признана в России иноагентом** Организация признана в России нежелательной

