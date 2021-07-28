https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743221735.html
Главреду The Insider* грозит до двух лет колонии
Главреду The Insider* грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 28.07.2021
Главреду The Insider* грозит до двух лет колонии
Главный редактор издания The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов по уголовному делу о клевете может получить максимально два года... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:28
2021-07-28T10:28
2021-07-28T10:41
россия
the insider
макс ван дер верфф
сталина гуревич
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Главный редактор издания The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов по уголовному делу о клевете может получить максимально два года колонии, следует из Уголовного кодекса РФ."Дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета", - заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17.Адвокат ван дер Верффа Сталина Гуревич уточнила РИА Новости, что расследование ведется по части 2 статьи 128.1 – "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации".Это преступление, в случае признания вины судом, карается штрафом до миллиона рублей, обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.В дополнение к заявлению в полицию защита нидерландца подала гражданский иск лично к Доброхотову с требованием удалить спорные утверждения. Сейчас иск, по словам Гуревич, рассматривается в Черемушкинском суде Москвы.Сегодня же утром Доброхотов сообщил в Twitter, что к нему "стучится полиция". По данным источника РИА Новости, обыски связаны как раз с делом о клевете. При этом коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал агентству, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.На днях Минюст включил The Insider* и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** (организация признана нежелательной в РФ) в список СМИ-иноагентов. Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии.За месяц же до этого в пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к The Insider* с требованием удалить статью о нем и взыскать 5 миллионов рублей компенсации.Как пояснил РИА Новости юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев, речь в иске идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".* Организация признана в России иноагентом** Организация признана в России нежелательной
https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html
https://ria.ru/20210201/zhurnalist-1595578188.html
https://ria.ru/20210710/volodin-1740707728.html
https://ria.ru/20210629/sud-1739026251.html
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россия, the insider, макс ван дер верфф, сталина гуревич, москва, происшествия
10:28 28.07.2021 (обновлено: 10:41 28.07.2021)
Главреду The Insider* грозит до двух лет колонии
Главреду The Insider* Роману Доброхотову по делу о клевете грозит до двух лет колонии
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Главный редактор издания The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов по уголовному делу о клевете может получить максимально два года колонии, следует из Уголовного кодекса РФ.
"Дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета", - заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф
– The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777
рейса MH17.
Адвокат ван дер Верффа Сталина Гуревич
уточнила РИА Новости, что расследование ведется по части 2 статьи 128.1 – "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации".
Это преступление, в случае признания вины судом, карается штрафом до миллиона рублей, обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В дополнение к заявлению в полицию защита нидерландца подала гражданский иск лично к Доброхотову с требованием удалить спорные утверждения. Сейчас иск, по словам Гуревич, рассматривается в Черемушкинском суде Москвы.
Сегодня же утром Доброхотов сообщил в Twitter, что к нему "стучится полиция". По данным источника РИА Новости, обыски связаны как раз с делом о клевете. При этом коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал агентству, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.
На днях Минюст включил The Insider* и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** (организация признана нежелательной в РФ
) в список СМИ-иноагентов. Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии
.
За месяц же до этого в пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин
подал в Басманный суд Москвы
иск о защите чести к The Insider* с требованием удалить статью о нем и взыскать 5 миллионов рублей компенсации.
Как пояснил РИА Новости юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев, речь в иске идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".
* Организация признана в России иноагентом
** Организация признана в России нежелательной