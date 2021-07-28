https://ria.ru/20210728/diplomatiya-1743219098.html

Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США

Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США - РИА Новости, 28.07.2021

Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США

США в недавних встречах вновь отказались возвращать России отнятую дипсобственность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:11

2021-07-28T10:11

2021-07-28T10:11

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США в недавних встречах вновь отказались возвращать России отнятую дипсобственность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое "нет", - сказал Антонов."При этом наши ссылки на несоблюдение Вашингтоном обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях и нарушение собственного законодательства о неприкосновенности частной собственности с порога отметаются. Американские власти по заведенной традиции действуют с позиции исключительности, считая себя вольноопределяющимися по отношению к любым правовым нормам и принципам", - констатировал Антонов.Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова >>

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россия, анатолий антонов, сша, политика