Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
Посол Антонов: США вновь отказались возвращать отнятую российскую дипсобственность
© AP Photo / Elaine ThompsonСотрудник службы безопасности на территорию российского генконсульства в Сиэтле
© AP Photo / Elaine Thompson
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США в недавних встречах вновь отказались возвращать России отнятую дипсобственность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое "нет", - сказал Антонов.
"Несмотря на вроде бы обещанное нам право запрашивать доступ на российские объекты, мы получаем из госдепартамента отказы на еженедельные просьбы временно пропустить российские эксплуатационные бригады. Очевидно, что без надлежащего ухода и поддержания систем жизнеобеспечения наши здания приходят в аварийное состояние. Уже направили более 470 официальных нот. Все ответы отрицательные", - добавил посол.
"При этом наши ссылки на несоблюдение Вашингтоном обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях и нарушение собственного законодательства о неприкосновенности частной собственности с порога отметаются. Американские власти по заведенной традиции действуют с позиции исключительности, считая себя вольноопределяющимися по отношению к любым правовым нормам и принципам", - констатировал Антонов.