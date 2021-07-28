Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/diplomatiya-1743219098.html
Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США - РИА Новости, 28.07.2021
Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
США в недавних встречах вновь отказались возвращать России отнятую дипсобственность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:11
2021-07-28T10:11
россия
анатолий антонов
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151943/42/1519434220_0:253:4268:2654_1920x0_80_0_0_86b08ffcfa8c9eb44c7a027a5402e46d.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США в недавних встречах вновь отказались возвращать России отнятую дипсобственность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое "нет", - сказал Антонов."При этом наши ссылки на несоблюдение Вашингтоном обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях и нарушение собственного законодательства о неприкосновенности частной собственности с порога отметаются. Американские власти по заведенной традиции действуют с позиции исключительности, считая себя вольноопределяющимися по отношению к любым правовым нормам и принципам", - констатировал Антонов.Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210728/diplomatiya-1743212657.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151943/42/1519434220_197:0:4072:2906_1920x0_80_0_0_b5e3a4dffebdc6a2e99c04ca1ec7946d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий антонов, сша, политика
10:11 28.07.2021
 
Антонов рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США

Посол Антонов: США вновь отказались возвращать отнятую российскую дипсобственность

© AP Photo / Elaine ThompsonСотрудник службы безопасности на территорию российского генконсульства в Сиэтле
Сотрудник службы безопасности на территорию российского генконсульства в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Elaine Thompson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США в недавних встречах вновь отказались возвращать России отнятую дипсобственность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое "нет", - сказал Антонов.
"Несмотря на вроде бы обещанное нам право запрашивать доступ на российские объекты, мы получаем из госдепартамента отказы на еженедельные просьбы временно пропустить российские эксплуатационные бригады. Очевидно, что без надлежащего ухода и поддержания систем жизнеобеспечения наши здания приходят в аварийное состояние. Уже направили более 470 официальных нот. Все ответы отрицательные", - добавил посол.
"При этом наши ссылки на несоблюдение Вашингтоном обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях и нарушение собственного законодательства о неприкосновенности частной собственности с порога отметаются. Американские власти по заведенной традиции действуют с позиции исключительности, считая себя вольноопределяющимися по отношению к любым правовым нормам и принципам", - констатировал Антонов.
Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова >>
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 09:33
Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам
 
РоссияАнатолий АнтоновСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния