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Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам
Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам - РИА Новости, 28.07.2021
Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам
Россия предложила США обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:33
2021-07-28T10:04
россия
анатолий антонов
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия предложила США обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно", - сказал Антонов."В госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем", - сказал посол."Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим", - констатировал посол."Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США", - заключил посол.Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210728/diskussiya-1743209881.html
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россия, анатолий антонов, сша, политика
09:33 28.07.2021 (обновлено: 10:04 28.07.2021)
 
Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам

Посол Антонов: Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам, те отказываются

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия предложила США обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно", - сказал Антонов.
"В госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем", - сказал посол.
"Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим", - констатировал посол.
"Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США", - заключил посол.
Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова >>
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 09:17
Антонов назвал темы, которые Россия хочет обсудить с США
 
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