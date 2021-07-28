https://ria.ru/20210728/diplomatiya-1743212657.html

Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам

Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам - РИА Новости, 28.07.2021

Россия предложила США обнулить ограничения по диппредставительствам

Россия предложила США обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:33

2021-07-28T09:33

2021-07-28T10:04

россия

анатолий антонов

сша

политика

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия предложила США обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно", - сказал Антонов."В госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем", - сказал посол."Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим", - констатировал посол."Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США", - заключил посол.Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова >>

https://ria.ru/20210728/diskussiya-1743209881.html

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россия, анатолий антонов, сша, политика