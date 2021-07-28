https://ria.ru/20210728/chelyabinsk-1743297789.html

В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера

В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера - РИА Новости, 28.07.2021

В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера

Полиция завела административное дело по статье "побои" после того, как в Челябинске мужчина толкнул 85-летнего пенсионера после замечания, прокуратура требует... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:09

2021-07-28T16:09

2021-07-28T16:09

россия

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция завела административное дело по статье "побои" после того, как в Челябинске мужчина толкнул 85-летнего пенсионера после замечания, прокуратура требует дополнительно возбудить уголовное дело, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Ранее в Telegram-канале, посвященном Челябинску, появилось видео с камеры домофона, на котором в ответ на сделанное пожилым мужчиной замечание выходящий из подъезда человек его толкнул. Пенсионер упал, тот попытался его поднять, но потом ушел. Рядом у подъезда находилась маленькая собачка, и мужчине ранее якобы не понравился ее лай, он пнул собаку, а потом толкнул и пенсионера.Полиция по данному факту проводила проверку, мужчина 1986 года рождения был установлен и опрошен, а пострадавший, мужчина 1936 года рождения, обратился в медицинское учреждение с травмами."По результатам проверочных мероприятий участковым уполномоченным полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - говорится в сообщении.Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в с связи с чем начальнику отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210726/pensioner-1742919712.html

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россия

челябинск

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россия, челябинск, происшествия