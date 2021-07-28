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В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера
В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера - РИА Новости, 28.07.2021
В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера
Полиция завела административное дело по статье "побои" после того, как в Челябинске мужчина толкнул 85-летнего пенсионера после замечания, прокуратура требует... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:09
2021-07-28T16:09
россия
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция завела административное дело по статье "побои" после того, как в Челябинске мужчина толкнул 85-летнего пенсионера после замечания, прокуратура требует дополнительно возбудить уголовное дело, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Ранее в Telegram-канале, посвященном Челябинску, появилось видео с камеры домофона, на котором в ответ на сделанное пожилым мужчиной замечание выходящий из подъезда человек его толкнул. Пенсионер упал, тот попытался его поднять, но потом ушел. Рядом у подъезда находилась маленькая собачка, и мужчине ранее якобы не понравился ее лай, он пнул собаку, а потом толкнул и пенсионера.Полиция по данному факту проводила проверку, мужчина 1986 года рождения был установлен и опрошен, а пострадавший, мужчина 1936 года рождения, обратился в медицинское учреждение с травмами."По результатам проверочных мероприятий участковым уполномоченным полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - говорится в сообщении.Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в с связи с чем начальнику отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210726/pensioner-1742919712.html
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россия, челябинск, происшествия
16:09 28.07.2021
 
В Челябинске завели дело на мужчину, толкнувшего пенсионера

В Челябинске возбудили дело о побоях на мужчину, пнувшего собаку и толкнувшего пенсионера

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция завела административное дело по статье "побои" после того, как в Челябинске мужчина толкнул 85-летнего пенсионера после замечания, прокуратура требует дополнительно возбудить уголовное дело, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Ранее в Telegram-канале, посвященном Челябинску, появилось видео с камеры домофона, на котором в ответ на сделанное пожилым мужчиной замечание выходящий из подъезда человек его толкнул. Пенсионер упал, тот попытался его поднять, но потом ушел. Рядом у подъезда находилась маленькая собачка, и мужчине ранее якобы не понравился ее лай, он пнул собаку, а потом толкнул и пенсионера.
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Полиция по данному факту проводила проверку, мужчина 1986 года рождения был установлен и опрошен, а пострадавший, мужчина 1936 года рождения, обратился в медицинское учреждение с травмами.
"По результатам проверочных мероприятий участковым уполномоченным полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в с связи с чем начальнику отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела, уточняется в сообщении.
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