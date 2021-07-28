https://ria.ru/20210728/buryatiya-1743212023.html
Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке
Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 28.07.2021
Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке
В Иркутске задержали с поличным заместителя начальника следственного управления МВД Бурятии Андрея Бардаханова, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:32
2021-07-28T09:32
2021-07-28T12:16
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
республика бурятия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. В Иркутске задержали с поличным заместителя начальника следственного управления МВД Бурятии Андрея Бардаханова, сообщается на сайте Следственного комитета.Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, 27 июля в одной из иркутских гостиниц Бардаханов получил через посредника 15 миллионов рублей от адвоката обвиняемого по делу о мошенничестве, расследованием которого занимается МВД Бурятии. Взамен замглавы следственного управления должен был поспособствовать прекращению дела.Следствие намерено просить суд заключить задержанного под стражу.В МВД Бурятии заявили, что проводят по этому поводу служебную проверку."В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html
иркутск
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Задержание замглавы следуправления МВД Бурятии по делу о взятке
По делу о взятке в 15 млн рублей задержан заместитель начальника следственного управления МВД Бурятии Андрей Бардаханов. В МВД республики заявили, что проводят по этому поводу служебную проверку.
2021-07-28T09:32
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), иркутск, республика бурятия, происшествия
09:32 28.07.2021 (обновлено: 12:16 28.07.2021)
Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке
Замглавы следственного управления МВД Бурятии Бардаханова задержали по подозрению в получении взятки