https://ria.ru/20210728/buryatiya-1743212023.html

Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке

Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 28.07.2021

Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке

В Иркутске задержали с поличным заместителя начальника следственного управления МВД Бурятии Андрея Бардаханова, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:32

2021-07-28T09:32

2021-07-28T12:16

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

республика бурятия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. В Иркутске задержали с поличным заместителя начальника следственного управления МВД Бурятии Андрея Бардаханова, сообщается на сайте Следственного комитета.Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, 27 июля в одной из иркутских гостиниц Бардаханов получил через посредника 15 миллионов рублей от адвоката обвиняемого по делу о мошенничестве, расследованием которого занимается МВД Бурятии. Взамен замглавы следственного управления должен был поспособствовать прекращению дела.Следствие намерено просить суд заключить задержанного под стражу.В МВД Бурятии заявили, что проводят по этому поводу служебную проверку."В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

иркутск

республика бурятия

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Задержание замглавы следуправления МВД Бурятии по делу о взятке По делу о взятке в 15 млн рублей задержан заместитель начальника следственного управления МВД Бурятии Андрей Бардаханов. В МВД республики заявили, что проводят по этому поводу служебную проверку. 2021-07-28T09:32 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), иркутск, республика бурятия, происшествия