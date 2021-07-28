Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика в Тульской области
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 6 тысяч гектаров территории Подмосковья обработано от борщевика с начала третьего этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Третий этап обработки муниципальных земель от борщевика начался в Подмосковье в середине июля. Комплексные мероприятия по удалению молодой поросли сорняка в рамках этого периода планируется провести на площади более 13 тысяч гектаров. На сегодняшний день от сорного растения обработано более 6 тысяч гектаров", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
По словам министра, плановая дата завершения третьего этапа обработки земли от борщевика для всех муниципалитетов – 10 августа.
"Первыми работы по третьему этапу борьбы с борщевиком завершили городские округа: Воскресенск, Подольск и Шатура", - отметил Воскресенский.
Отмечается, что работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья.