https://ria.ru/20210728/borschevik-1743251548.html

Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля

Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля - РИА Новости, 28.07.2021

Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля

Свыше 6 тысяч гектаров территории Подмосковья обработано от борщевика с начала третьего этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:30

2021-07-28T12:30

2021-07-28T12:30

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 6 тысяч гектаров территории Подмосковья обработано от борщевика с начала третьего этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По словам министра, плановая дата завершения третьего этапа обработки земли от борщевика для всех муниципалитетов – 10 августа."Первыми работы по третьему этапу борьбы с борщевиком завершили городские округа: Воскресенск, Подольск и Шатура", - отметил Воскресенский.Отмечается, что работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья.

https://ria.ru/20210720/musor-1742028160.html

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московская область (подмосковье), воскресенск, подольск, общество