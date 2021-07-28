Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210728/borschevik-1743251548.html
Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля
Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля - РИА Новости, 28.07.2021
Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля
Свыше 6 тысяч гектаров территории Подмосковья обработано от борщевика с начала третьего этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:30
2021-07-28T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
подольск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572805354_0:221:2855:1827_1920x0_80_0_0_ec805a3d10d83fcbbd5a297c0183764e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 6 тысяч гектаров территории Подмосковья обработано от борщевика с начала третьего этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По словам министра, плановая дата завершения третьего этапа обработки земли от борщевика для всех муниципалитетов – 10 августа."Первыми работы по третьему этапу борьбы с борщевиком завершили городские округа: Воскресенск, Подольск и Шатура", - отметил Воскресенский.Отмечается, что работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья.
https://ria.ru/20210720/musor-1742028160.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572805354_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_16a3e0d510b31492e908c6ddae3d0f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), воскресенск, подольск, общество
12:30 28.07.2021
 

Более трех тысяч гектаров обработали в Подмосковье от борщевика с июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика в Тульской области
Работы по уничтожению борщевика в Тульской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 6 тысяч гектаров территории Подмосковья обработано от борщевика с начала третьего этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Третий этап обработки муниципальных земель от борщевика начался в Подмосковье в середине июля. Комплексные мероприятия по удалению молодой поросли сорняка в рамках этого периода планируется провести на площади более 13 тысяч гектаров. На сегодняшний день от сорного растения обработано более 6 тысяч гектаров", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
По словам министра, плановая дата завершения третьего этапа обработки земли от борщевика для всех муниципалитетов – 10 августа.
"Первыми работы по третьему этапу борьбы с борщевиком завершили городские округа: Воскресенск, Подольск и Шатура", - отметил Воскресенский.
Отмечается, что работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья.
Мусоровозы Московской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 13:56Новости Подмосковья
Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскПодольскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния