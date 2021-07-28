Портики в Болонье внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Комитет ЮНЕСКО включил портики Болоньи в список объектов всемирного культурного наследия
"Сегодня Комитет всемирного наследия включил пять объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и принял решение о расширении территории одного уже внесенного в Список транснационального природного объекта в Европе. Новые культурные объекты расположены в Российской Федерации, Италии, Словении и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщается в релизе.
Отмечается, что объекты были внесены в Список всемирного наследия в ходе расширенной 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в режиме онлайн под председательством из китайского Фучжоу.
Так, среди таких объектов – портики итальянской Болоньи, объект из 12 частей, состоящих из ансамблей портиков и прилегающих к ним застроенных районов, расположенных на территории муниципалитета Болонья с XII века по настоящее время. Они покрывают дороги, площади и пешеходные дорожки по одной или по обе стороны улицы.
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"В совокупности отобранные портики отражают различные типологии, городские и социальные функции и хронологические этапы. Определенные как частная собственность для общественного пользования, портики стали выражением и элементом городской самобытности Болоньи", - объяснили в организации.
Среди других объектов – петроглифы Онежского озера и Белого моря в России, один из крупнейших подобных памятников в Европе с петроглифами, документирующими культуру неолита в Фенноскандии; а также работы Йоже Плечника в словенской Любляне, сланцевый ландшафт Северо-Западного Уэльса в Великобритании и национальный парк Ивиндо в Габоне.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что расположенный в республике памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.