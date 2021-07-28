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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/bolonya-1743340466.html
Портики в Болонье внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Портики в Болонье внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.07.2021
Портики в Болонье внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Портики итальянского города Болонья внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:46
2021-07-28T19:46
культура
россия
юнеско
артур парфенчиков
италия
в мире
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Портики итальянского города Болонья внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), говорится в пресс-релизе организации."Сегодня Комитет всемирного наследия включил пять объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и принял решение о расширении территории одного уже внесенного в Список транснационального природного объекта в Европе. Новые культурные объекты расположены в Российской Федерации, Италии, Словении и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщается в релизе.Отмечается, что объекты были внесены в Список всемирного наследия в ходе расширенной 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в режиме онлайн под председательством из китайского Фучжоу.Так, среди таких объектов – портики итальянской Болоньи, объект из 12 частей, состоящих из ансамблей портиков и прилегающих к ним застроенных районов, расположенных на территории муниципалитета Болонья с XII века по настоящее время. Они покрывают дороги, площади и пешеходные дорожки по одной или по обе стороны улицы."В совокупности отобранные портики отражают различные типологии, городские и социальные функции и хронологические этапы. Определенные как частная собственность для общественного пользования, портики стали выражением и элементом городской самобытности Болоньи", - объяснили в организации.Среди других объектов – петроглифы Онежского озера и Белого моря в России, один из крупнейших подобных памятников в Европе с петроглифами, документирующими культуру неолита в Фенноскандии; а также работы Йоже Плечника в словенской Любляне, сланцевый ландшафт Северо-Западного Уэльса в Великобритании и национальный парк Ивиндо в Габоне.Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что расположенный в республике памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/nitstsa-1743157790.html
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россия, юнеско, артур парфенчиков, италия, в мире
19:46 28.07.2021
 
Портики в Болонье внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет ЮНЕСКО включил портики Болоньи в список объектов всемирного культурного наследия

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБолонья
Болонья - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Портики итальянского города Болонья внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), говорится в пресс-релизе организации.
"Сегодня Комитет всемирного наследия включил пять объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и принял решение о расширении территории одного уже внесенного в Список транснационального природного объекта в Европе. Новые культурные объекты расположены в Российской Федерации, Италии, Словении и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщается в релизе.
Отмечается, что объекты были внесены в Список всемирного наследия в ходе расширенной 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в режиме онлайн под председательством из китайского Фучжоу.
Так, среди таких объектов – портики итальянской Болоньи, объект из 12 частей, состоящих из ансамблей портиков и прилегающих к ним застроенных районов, расположенных на территории муниципалитета Болонья с XII века по настоящее время. Они покрывают дороги, площади и пешеходные дорожки по одной или по обе стороны улицы.
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"В совокупности отобранные портики отражают различные типологии, городские и социальные функции и хронологические этапы. Определенные как частная собственность для общественного пользования, портики стали выражением и элементом городской самобытности Болоньи", - объяснили в организации.
Среди других объектов – петроглифы Онежского озера и Белого моря в России, один из крупнейших подобных памятников в Европе с петроглифами, документирующими культуру неолита в Фенноскандии; а также работы Йоже Плечника в словенской Любляне, сланцевый ландшафт Северо-Западного Уэльса в Великобритании и национальный парк Ивиндо в Габоне.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что расположенный в республике памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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