https://ria.ru/20210728/biznes-1743276974.html
Омбудсмен будет сообщать Генпрокуратуре о незаконных претензиях к бизнесу
Омбудсмен будет сообщать Генпрокуратуре о незаконных претензиях к бизнесу - РИА Новости, 28.07.2021
Омбудсмен будет сообщать Генпрокуратуре о незаконных претензиях к бизнесу
Бизнес-омбудсмен будет информировать Генеральную прокуратуру о попытках необоснованного вмешательства в бизнес со стороны контролирующих органов, сообщил... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:29
2021-07-28T14:29
2021-07-28T14:29
россия
борис титов
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен будет информировать Генеральную прокуратуру о попытках необоснованного вмешательства в бизнес со стороны контролирующих органов, сообщил журналистам уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов. Он рассказал, что получил письмо за подписью заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, где говорится о поддержке инициативы омбудсмена по совместному мониторингу реализации закона о государственном и муниципальном контроле, который вступил в силу 1 июля текущего года."Аппарат федерального бизнес-омбудсмена будет обеспечивать информирование прокуроров о нарушениях прав предпринимателей, в том числе о фактах подмены мероприятий по контролю внепроцессуальными проверками и административными расследованиями. В свою очередь, прокурорам поставлена задача максимально использовать потенциал региональных бизнес-омбудсменов, межведомственных рабочих групп и оперативно пресекать случаи необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность хозяйствующих субъектов", - цитирует Титов это письмо.В аппарате уполномоченного уже прошли консультации с одиннадцатью контрольно-надзорными ведомствами: МЧС, Роспотребнадзором, Рострудом, Ростехнадзором, Росприроднадзором, Россельхознадзором, Рособрнадзором, Россздравнадзором, Ростуризмом, Минтрансом и Росреестром.В соответствие со вступившим в силу законом, до 1 марта 2022 года контрольно-надзорные органы должны утвердить показатели эффективности собственной работы. В аппарате уполномоченного настаивают, что в их число должно войти отсутствие нанесения необоснованного ущерба бизнесу. При этом сами уполномоченные планируют оказывать предпринимателям широкую консультационную помощь по досудебному обжалованию результатов проверок.Также планируется создать реестр обязательных требований, которые могут быть предъявлены предпринимателям, и реестр контрольных мероприятий. "Главная новизна - в том, что теперь инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать QR-код на каждое мероприятие", - рассказала омбудсмен по защите предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян. "Если инспектор не предъявляет QR-код, подтверждающий занесение в реестр, смело можно даже не открывать дверь", - пояснила она.Профилактические визиты тоже должны будут учитываться в реестре на общих основаниях. "То есть немотивированный визит проверяющего – "посмотреть что и как тут у вас" - уже не пройдет", - резюмировала Блудян.
https://ria.ru/20210701/proverki-1739353480.html
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россия, борис титов, генеральная прокуратура рф, экономика
Омбудсмен будет сообщать Генпрокуратуре о незаконных претензиях к бизнесу
Титов: омбудсмен будет сообщать Генпрокуратуре о незаконных претензиях к бизнесу
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Бизнес-омбудсмен будет информировать Генеральную прокуратуру о попытках необоснованного вмешательства в бизнес со стороны контролирующих органов, сообщил журналистам уполномоченный президента РФ
по правам предпринимателей Борис Титов
. Он рассказал, что получил письмо за подписью заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, где говорится о поддержке инициативы омбудсмена по совместному мониторингу реализации закона о государственном и муниципальном контроле, который вступил в силу 1 июля текущего года.
"Аппарат федерального бизнес-омбудсмена будет обеспечивать информирование прокуроров о нарушениях прав предпринимателей, в том числе о фактах подмены мероприятий по контролю внепроцессуальными проверками и административными расследованиями. В свою очередь, прокурорам поставлена задача максимально использовать потенциал региональных бизнес-омбудсменов, межведомственных рабочих групп и оперативно пресекать случаи необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность хозяйствующих субъектов", - цитирует Титов это письмо.
В аппарате уполномоченного уже прошли консультации с одиннадцатью контрольно-надзорными ведомствами: МЧС
, Роспотребнадзором
, Рострудом
, Ростехнадзором
, Росприроднадзором
, Россельхознадзором
, Рособрнадзором
, Россздравнадзором, Ростуризмом
, Минтрансом и Росреестром
.
В соответствие со вступившим в силу законом, до 1 марта 2022 года контрольно-надзорные органы должны утвердить показатели эффективности собственной работы. В аппарате уполномоченного настаивают, что в их число должно войти отсутствие нанесения необоснованного ущерба бизнесу. При этом сами уполномоченные планируют оказывать предпринимателям широкую консультационную помощь по досудебному обжалованию результатов проверок.
Также планируется создать реестр обязательных требований, которые могут быть предъявлены предпринимателям, и реестр контрольных мероприятий. "Главная новизна - в том, что теперь инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать QR-код на каждое мероприятие", - рассказала омбудсмен по защите предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян. "Если инспектор не предъявляет QR-код, подтверждающий занесение в реестр, смело можно даже не открывать дверь", - пояснила она.
Профилактические визиты тоже должны будут учитываться в реестре на общих основаниях. "То есть немотивированный визит проверяющего – "посмотреть что и как тут у вас" - уже не пройдет", - резюмировала Блудян.