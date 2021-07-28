https://ria.ru/20210728/bezopasnost-1743125020.html

Морской пехотинец рассказал, как обезопасить пребывание в отеле

Морской пехотинец рассказал, как обезопасить пребывание в отеле - РИА Новости, 28.07.2021

Морской пехотинец рассказал, как обезопасить пребывание в отеле

Британский морской пехотинец дал оригинальные рекомендации туристам, которые боятся визитов воров и грабителей в свой номер посреди ночи, пишет "Турпром" со... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T06:19

2021-07-28T06:19

2021-07-28T07:42

аферисты

туризм

советы

туризм

туристы

новости - туризм

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152628/07/1526280757_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_cfc37242d2c15a2ffa59a5dbfc63f1b7.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Британский морской пехотинец дал оригинальные рекомендации туристам, которые боятся визитов воров и грабителей в свой номер посреди ночи, пишет "Турпром" со ссылкой на TheSun.Полезными советами военный делится с читателями в своем блоге, где, в частности, поднимает темы самообороны, рассказывает, что делать, если вы оказались в тонущей машине. Отели он тоже не обошел стороной.Например, в одном из постов британец продемонстрировал, как можно обезопасить от взлома замок номера. Ремень, зафиксированный в звене цепочки на двери, мешает ручке поворачиваться, что не дает злоумышленникам быстро проникнуть в помещение. В крайнем случае можно перекрыть проем штангой для душевой занавески."В опасных местах, где мне случалось останавливаться, я использовал даже стакан. Нужно поставить его на дверную ручку – он упадет и разбудит вас, если кто-то попытается войти в помещение", – объясняет военный.Мнения читателей блога разделились: одни посчитали такие меры чрезмерными, другие же, напротив, поблагодарили за полезные рекомендации. "Все думают, что с ними этого никогда не случится, пока это не происходит. Лучше перестраховаться, чем сожалеть", — поддержали блогера в комментариях.

https://ria.ru/20210726/fedoskino-1742519373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аферисты, туризм, советы, туристы, новости - туризм, безопасность