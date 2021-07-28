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Морской пехотинец рассказал, как обезопасить пребывание в отеле
Морской пехотинец рассказал, как обезопасить пребывание в отеле - РИА Новости, 28.07.2021
Морской пехотинец рассказал, как обезопасить пребывание в отеле
Британский морской пехотинец дал оригинальные рекомендации туристам, которые боятся визитов воров и грабителей в свой номер посреди ночи, пишет "Турпром" со... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T06:19
2021-07-28T06:19
2021-07-28T07:42
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Британский морской пехотинец дал оригинальные рекомендации туристам, которые боятся визитов воров и грабителей в свой номер посреди ночи, пишет "Турпром" со ссылкой на TheSun.Полезными советами военный делится с читателями в своем блоге, где, в частности, поднимает темы самообороны, рассказывает, что делать, если вы оказались в тонущей машине. Отели он тоже не обошел стороной.Например, в одном из постов британец продемонстрировал, как можно обезопасить от взлома замок номера. Ремень, зафиксированный в звене цепочки на двери, мешает ручке поворачиваться, что не дает злоумышленникам быстро проникнуть в помещение. В крайнем случае можно перекрыть проем штангой для душевой занавески."В опасных местах, где мне случалось останавливаться, я использовал даже стакан. Нужно поставить его на дверную ручку – он упадет и разбудит вас, если кто-то попытается войти в помещение", – объясняет военный.Мнения читателей блога разделились: одни посчитали такие меры чрезмерными, другие же, напротив, поблагодарили за полезные рекомендации. "Все думают, что с ними этого никогда не случится, пока это не происходит. Лучше перестраховаться, чем сожалеть", — поддержали блогера в комментариях.
https://ria.ru/20210726/fedoskino-1742519373.html
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аферисты, туризм, советы, туристы, новости - туризм, безопасность
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Британский морской пехотинец дал оригинальные рекомендации туристам, которые боятся визитов воров и грабителей в свой номер посреди ночи, пишет
"Турпром" со ссылкой на TheSun.
Полезными советами военный делится с читателями в своем блоге, где, в частности, поднимает темы самообороны, рассказывает, что делать, если вы оказались в тонущей машине. Отели он тоже не обошел стороной.
Например, в одном из постов британец продемонстрировал, как можно обезопасить от взлома замок номера. Ремень, зафиксированный в звене цепочки на двери, мешает ручке поворачиваться, что не дает злоумышленникам быстро проникнуть в помещение. В крайнем случае можно перекрыть проем штангой для душевой занавески.
"В опасных местах, где мне случалось останавливаться, я использовал даже стакан. Нужно поставить его на дверную ручку – он упадет и разбудит вас, если кто-то попытается войти в помещение", – объясняет военный.
Мнения читателей блога разделились: одни посчитали такие меры чрезмерными, другие же, напротив, поблагодарили за полезные рекомендации. "Все думают, что с ними этого никогда не случится, пока это не происходит. Лучше перестраховаться, чем сожалеть", — поддержали блогера в комментариях.