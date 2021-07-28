https://ria.ru/20210728/belokhvostikova-1742898841.html

Биография Наталии Белохвостиковой

Биография Наталии Белохвостиковой - РИА Новости, 28.07.2021

Биография Наталии Белохвостиковой

Российская актриса Наталия Николаевна Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье дипломата. Ее детство прошло в Англии, в школе училась в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:44

2021-07-28T07:44

2021-07-28T07:44

наталья белохвостикова

москва

справки

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Российская актриса Наталия Николаевна Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье дипломата. Ее детство прошло в Англии, в школе училась в Москве.Впервые Белохвостикова снялась в кино в подростковом возрасте в картине "Верность матери" режиссера Марка Донского, заметившего ее в Стокгольме на встрече с отцом, послом СССР в Швеции Николаем Белохвостиковым.В 1968 году она поступила во ВГИК в актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.Студенткой сыграла в картине своего педагога Герасимова "У озера". За роль Лены Барминой Белохвостикова была удостоена Государственной премии СССР (1971), став самым молодым лауреатом.После окончания ВГИКа в 1971 году Наталья стала актрисой Театра-студии киноактера.В том же году она сыграла роль Анны Снегиной в картине Сергея Урусевского "Пой песню, поэт". Одной из самых ярких ролей Наталии Белохвостиковой в кино стала роль Матильды де ля Моль в картине Сергея Герасимова "Красное и черное" (1976) – экранизации одноименного романа Стендаля. В 1979 году актриса исполнила роль Донны Анны в экранизации "Маленьких трагедий" Александра Пушкина, снятой Михаилом Швейцером.Лучшие роли актрисы связаны с творчеством режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова – Неле в "Легенде о Тиле" (1976), Эмма в "Береге" (1984), Лена в "Десять лет без права переписки" (1990). Всесоюзную славу актрисе принесла роль Мари в фильме "Тегеран-43" Алова и Наумова. Одним из ее партнеров по съемочной площадке был известный французский актер Ален Делон. За участие в фильме "Берег" в 1985 году Наталия Белохвостикова получила Государственную премию СССР. Среди ее работ в 2000-х годах – фильмы "Часы без стрелок"(2001), "Год Лошади: Созвездие Скорпиона" (2004), "Джоконда на асфальте" (2007).Всего актриса сыграла более 30 главных ролей в кино.Наталия Белохвостикова – народная артистка РСФСР (1984), дважды лауреат Государственной премии СССР (1969, 1985).Актриса награждена российскими орденами Почета (2003) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006).Среди ее кинематографических наград – приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1970), Приз за вклад в развитие отечественного кинематографа на Выборгском кинофестивале "Окно в Европу" (2003).Наталия Белохвостикова замужем за известным режиссером, сценаристом и продюсером, народным артистом СССР Владимиром Наумовым. Их дочь, Наталия Наумова, – актриса и режиссер, исполнила главную роль в фильме "Джоконда на асфальте", сняла полнометражный фильм "Год Лошади: Созвездие Скорпиона". У супругов есть приемный сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья белохвостикова, москва, справки