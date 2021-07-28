Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/bayden-1743270347.html
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России - РИА Новости, 28.07.2021
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России
Говоря о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, президент США Джо Байден или сильно заблуждается, или пытается снизить градус критики РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:06
2021-07-28T14:06
россия
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
ангела меркель
джо байден
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Говоря о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, президент США Джо Байден или сильно заблуждается, или пытается снизить градус критики после сделки с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по "Северному потоку 2", написал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Байден, заявляя, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефть, или сильно заблуждается, причем в духе своего предшественника Обамы, или пытается сместить фокус внимания и снизить градус критики оппонентов за сделку с Меркель по "Северному потоку 2". И то, и другое точно пойдет не на пользу российско-американским отношениям, особенно в свете его других высказываний о якобы вмешательстве Москвы в ход предстоящих промежуточных американских выборов", - подчеркнул Слуцкий.Политик отметил, что Вашингтону выгодно разыгрывать антироссийскую карту, оттеняя внутренние проблемы страны, перемещая фокус внимания и придумывая "все новые и новые мифические обоснования"."Нынешний президент США, судя по всему, намерен продолжать использовать антироссийскую карту в расчете на внутреннюю аудиторию. И причины понятны: сохраняющийся раскол и рост социальной напряженности в обществе, да и проблемы в экономике самих Соединенных Штатов - не лучшая почва для укрепления доверия у избирателей. Плюс Вашингтон не собирается отказываться от незаконных санкционных инструментов для обеспечения конкурентных преимуществ на мировых рынках", - добавил парламентарий.Своей цели, подчеркнул депутат, США не достигают, Россия успешна в фармацевтике, энергетике, промышленности, космической сфере и спорте."Только мне кажется, что заявления Байдена - устаревшая пропаганда времен холодной войны?" - написал он.
https://ria.ru/20210728/bayden-1743243357.html
https://ria.ru/20210728/vmeshatelstvo-1743222029.html
https://ria.ru/20210713/vmeshatelstvo-1741073372.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, москва, сша, в мире
14:06 28.07.2021
 
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России

Депутат Госдумы Слуцкий: Байден продолжит применять антироссийскую карту к внутренней аудитории

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Говоря о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, президент США Джо Байден или сильно заблуждается, или пытается снизить градус критики после сделки с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по "Северному потоку 2", написал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 11:56
В Госдуме ответили на заявления Байдена о России
"Байден, заявляя, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефть, или сильно заблуждается, причем в духе своего предшественника Обамы, или пытается сместить фокус внимания и снизить градус критики оппонентов за сделку с Меркель по "Северному потоку 2". И то, и другое точно пойдет не на пользу российско-американским отношениям, особенно в свете его других высказываний о якобы вмешательстве Москвы в ход предстоящих промежуточных американских выборов", - подчеркнул Слуцкий.
Политик отметил, что Вашингтону выгодно разыгрывать антироссийскую карту, оттеняя внутренние проблемы страны, перемещая фокус внимания и придумывая "все новые и новые мифические обоснования".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 10:29
Косачев ответил на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
"Нынешний президент США, судя по всему, намерен продолжать использовать антироссийскую карту в расчете на внутреннюю аудиторию. И причины понятны: сохраняющийся раскол и рост социальной напряженности в обществе, да и проблемы в экономике самих Соединенных Штатов - не лучшая почва для укрепления доверия у избирателей. Плюс Вашингтон не собирается отказываться от незаконных санкционных инструментов для обеспечения конкурентных преимуществ на мировых рынках", - добавил парламентарий.
Своей цели, подчеркнул депутат, США не достигают, Россия успешна в фармацевтике, энергетике, промышленности, космической сфере и спорте.
"Только мне кажется, что заявления Байдена - устаревшая пропаганда времен холодной войны?" - написал он.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:19
В Совфеде рассказали о попытках внешнего вмешательства в дела России
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Северный поток — 2Ангела МеркельДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния