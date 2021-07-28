https://ria.ru/20210728/bayden-1743270347.html
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России - РИА Новости, 28.07.2021
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России
Говоря о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, президент США Джо Байден или сильно заблуждается, или пытается снизить градус критики РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:06
2021-07-28T14:06
2021-07-28T14:06
россия
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
ангела меркель
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Говоря о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, президент США Джо Байден или сильно заблуждается, или пытается снизить градус критики после сделки с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по "Северному потоку 2", написал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Байден, заявляя, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефть, или сильно заблуждается, причем в духе своего предшественника Обамы, или пытается сместить фокус внимания и снизить градус критики оппонентов за сделку с Меркель по "Северному потоку 2". И то, и другое точно пойдет не на пользу российско-американским отношениям, особенно в свете его других высказываний о якобы вмешательстве Москвы в ход предстоящих промежуточных американских выборов", - подчеркнул Слуцкий.Политик отметил, что Вашингтону выгодно разыгрывать антироссийскую карту, оттеняя внутренние проблемы страны, перемещая фокус внимания и придумывая "все новые и новые мифические обоснования"."Нынешний президент США, судя по всему, намерен продолжать использовать антироссийскую карту в расчете на внутреннюю аудиторию. И причины понятны: сохраняющийся раскол и рост социальной напряженности в обществе, да и проблемы в экономике самих Соединенных Штатов - не лучшая почва для укрепления доверия у избирателей. Плюс Вашингтон не собирается отказываться от незаконных санкционных инструментов для обеспечения конкурентных преимуществ на мировых рынках", - добавил парламентарий.Своей цели, подчеркнул депутат, США не достигают, Россия успешна в фармацевтике, энергетике, промышленности, космической сфере и спорте."Только мне кажется, что заявления Байдена - устаревшая пропаганда времен холодной войны?" - написал он.
https://ria.ru/20210728/bayden-1743243357.html
https://ria.ru/20210728/vmeshatelstvo-1743222029.html
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россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, москва, сша, в мире
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России
Депутат Госдумы Слуцкий: Байден продолжит применять антироссийскую карту к внутренней аудитории
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Говоря о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, президент США Джо Байден
или сильно заблуждается, или пытается снизить градус критики после сделки с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
по "Северному потоку 2", написал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий
в своем Telegram-канале
.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина
"проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
"Байден, заявляя, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефть, или сильно заблуждается, причем в духе своего предшественника Обамы, или пытается сместить фокус внимания и снизить градус критики оппонентов за сделку с Меркель по "Северному потоку 2". И то, и другое точно пойдет не на пользу российско-американским отношениям, особенно в свете его других высказываний о якобы вмешательстве Москвы в ход предстоящих промежуточных американских выборов", - подчеркнул Слуцкий.
Политик отметил, что Вашингтону выгодно разыгрывать антироссийскую карту, оттеняя внутренние проблемы страны, перемещая фокус внимания и придумывая "все новые и новые мифические обоснования".
"Нынешний президент США, судя по всему, намерен продолжать использовать антироссийскую карту в расчете на внутреннюю аудиторию. И причины понятны: сохраняющийся раскол и рост социальной напряженности в обществе, да и проблемы в экономике самих Соединенных Штатов - не лучшая почва для укрепления доверия у избирателей. Плюс Вашингтон не собирается отказываться от незаконных санкционных инструментов для обеспечения конкурентных преимуществ на мировых рынках", - добавил парламентарий.
Своей цели, подчеркнул депутат, США не достигают, Россия успешна в фармацевтике, энергетике, промышленности, космической сфере и спорте.
"Только мне кажется, что заявления Байдена - устаревшая пропаганда времен холодной войны?" - написал он.