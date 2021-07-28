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В Госдуме ответили на слова Байдена о Путине
В Госдуме ответили на слова Байдена о Путине - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме ответили на слова Байдена о Путине
Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев, комментируя высказывания американского президента Джо РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:29
2021-07-28T11:29
россия
адальби шхагошев
госдума рф
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев, комментируя высказывания американского президента Джо Байдена, заявил, что если президент РФ Владимир Путин и опасен, то только для гегемонии США и "распространения американской демократии военным путем".Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Если Путин опасен, то опасен только для планов Америки по всему миру и для международных планов США. И Россия опасна, именно Россия сегодня во главе с Путиным, и непосредственно Путин сделал так, чтобы стало невозможным распространение американской демократии военным путём по всему миру", - сказал Шхагошев.Политик подчеркнул, что американский лидер понимает силу политического влияния России."Любые сегодня международные проблемы, которые возникают, не могут решаться без участия России, как это было чуть ранее. Байден чувствует это, для него опасность именно в этом", - добавил депутат.Шхагошев заметил, что "нервозность" Байдена по вопросу спецслужб обусловлена тем, что "наша команда сильнее""Он (Байден - ред) упомянул и разведслужбы, сказав, что "мы нервничаем" - нервничает, потому что его команда слабее, наша команда сильнее, он это сказал по вопросу разведки. Если посмотреть утечки и просчеты за последние 10-15 лет всех служб США и России, то картина будет понятна", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/bayden-1743204094.html
https://ria.ru/20210727/bayden-1743183701.html
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россия, адальби шхагошев, госдума рф, джо байден, владимир путин, женева (город), сша
11:29 28.07.2021
 
В Госдуме ответили на слова Байдена о Путине

В Госдуме ответили на слова Джо Байдена о президенте России Владимире Путине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев, комментируя высказывания американского президента Джо Байдена, заявил, что если президент РФ Владимир Путин и опасен, то только для гегемонии США и "распространения американской демократии военным путем".
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
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"Если Путин опасен, то опасен только для планов Америки по всему миру и для международных планов США. И Россия опасна, именно Россия сегодня во главе с Путиным, и непосредственно Путин сделал так, чтобы стало невозможным распространение американской демократии военным путём по всему миру", - сказал Шхагошев.
Политик подчеркнул, что американский лидер понимает силу политического влияния России.
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"Любые сегодня международные проблемы, которые возникают, не могут решаться без участия России, как это было чуть ранее. Байден чувствует это, для него опасность именно в этом", - добавил депутат.
Шхагошев заметил, что "нервозность" Байдена по вопросу спецслужб обусловлена тем, что "наша команда сильнее"
"Он (Байден - ред) упомянул и разведслужбы, сказав, что "мы нервничаем" - нервничает, потому что его команда слабее, наша команда сильнее, он это сказал по вопросу разведки. Если посмотреть утечки и просчеты за последние 10-15 лет всех служб США и России, то картина будет понятна", - заключил он.
 
РоссияАдальби ШхагошевГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)США
 
 
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