https://ria.ru/20210728/armeniya-1743213128.html

Минобороны Армении прокомментировало ситуацию на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении прокомментировало ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 28.07.2021

Минобороны Армении прокомментировало ситуацию на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило, что подразделения азербайджанских ВС, атаковавшие в среду армянские посты на границе в Гегаркуникской области, отброшены... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:38

2021-07-28T09:38

2021-07-28T09:38

минобороны азербайджана

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ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что подразделения азербайджанских ВС, атаковавшие в среду армянские посты на границе в Гегаркуникской области, отброшены на исходные позиции.Ранее минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых армянских военных на границе с Азербайджаном на участке в Гагаркуникской области.Отмечается, что на остальных участках армяно-азербайджанской границы обстановка стабильная и находится под полноценным контролем подразделений ВС Армении.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210728/armeniya-1743208517.html

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