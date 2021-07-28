https://ria.ru/20210728/armeniya-1743208517.html

МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне

МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне - РИА Новости, 28.07.2021

МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне

МИД Армении осудил действия азербайджанских ВС на юго-восточном участке границы, заявив, что Ереван применит весь военно-политический инструментарий для защиты... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:07

2021-07-28T09:07

2021-07-28T09:07

минобороны армении

мид армении

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582337736_0:147:2731:1683_1920x0_80_0_0_8e83cad1594bec546b797fe26365ca3a.jpg

ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. МИД Армении осудил действия азербайджанских ВС на юго-восточном участке границы, заявив, что Ереван применит весь военно-политический инструментарий для защиты своей территориальной целостности.Ранее минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых армянских военных на границе с Азербайджаном."В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении Республика Армения армянская сторона применит весь свой военно-политический инструментарий, предусмотренный международным правом. Мы решительно осуждаем военные действия азербайджанской стороны, направленные против регионального мира и безопасности", - говорится в заявлении на сайте МИД.В ведомстве заявили, что Азербайджан сознательно обостряет ситуацию в условиях, когда "продолжается незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, когда руководство Азербайджана оправдывает такие действия, выдвигая территориальные и исторические претензии к Армении"."Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отметили в МИД Армении.Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела ВС Армении на "Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы". По заявлению МО Азербайджана, "подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации".Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210724/armeniya-1742662895.html

https://ria.ru/20210717/armeniya-1741653680.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, мид армении, азербайджан, армения, в мире