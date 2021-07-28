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МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне
МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне - РИА Новости, 28.07.2021
МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне
МИД Армении осудил действия азербайджанских ВС на юго-восточном участке границы, заявив, что Ереван применит весь военно-политический инструментарий для защиты... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:07
2021-07-28T09:07
минобороны армении
мид армении
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. МИД Армении осудил действия азербайджанских ВС на юго-восточном участке границы, заявив, что Ереван применит весь военно-политический инструментарий для защиты своей территориальной целостности.Ранее минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых армянских военных на границе с Азербайджаном."В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении Республика Армения армянская сторона применит весь свой военно-политический инструментарий, предусмотренный международным правом. Мы решительно осуждаем военные действия азербайджанской стороны, направленные против регионального мира и безопасности", - говорится в заявлении на сайте МИД.В ведомстве заявили, что Азербайджан сознательно обостряет ситуацию в условиях, когда "продолжается незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, когда руководство Азербайджана оправдывает такие действия, выдвигая территориальные и исторические претензии к Армении"."Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отметили в МИД Армении.Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела ВС Армении на "Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы". По заявлению МО Азербайджана, "подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации".Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210724/armeniya-1742662895.html
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минобороны армении, мид армении, азербайджан, армения, в мире
09:07 28.07.2021
 
МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне

МИД Армении осудил действия азербайджанских военных на юго-восточном участке границы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. МИД Армении осудил действия азербайджанских ВС на юго-восточном участке границы, заявив, что Ереван применит весь военно-политический инструментарий для защиты своей территориальной целостности.
Ранее минобороны Армении сообщило о трех погибших и двух раненых армянских военных на границе с Азербайджаном.
"В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении Республика Армения армянская сторона применит весь свой военно-политический инструментарий, предусмотренный международным правом. Мы решительно осуждаем военные действия азербайджанской стороны, направленные против регионального мира и безопасности", - говорится в заявлении на сайте МИД.
В ведомстве заявили, что Азербайджан сознательно обостряет ситуацию в условиях, когда "продолжается незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, когда руководство Азербайджана оправдывает такие действия, выдвигая территориальные и исторические претензии к Армении".
"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отметили в МИД Армении.
Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 09:52
В Армении заявили о попытке проникновения беспилотника из Азербайджана
Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела ВС Армении на "Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы". По заявлению МО Азербайджана, "подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации".
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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