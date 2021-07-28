МИД Афганистана призвал Китай оказать давление на "Талибан"*
МИД Афганистана призвал Китай сыграть необходимую роль в оказании давления на "Талибан"*
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана призвало Китай, куда прибыла с визитом делегация радикального движения "Талибан"*, сыграть необходимую роль в оказании давления на талибов.
Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил, что министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического офиса талибов в Катаре Абдулой Гани Барадаром. Ван И среди прочего призвал талибов "решительно бороться с терроризмом". Барадар в свою очередь заверил, что "Талибан"* якобы настроен "абсолютно искренне относительно достижения мира, готов прилагать все усилия для достижения политического решения, которое было бы приемлемым для всех сторон".
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"Афганистан ожидает, что правительство Китая сыграет свою ценную роль для укрепления регионального общего мнения и оказания международного давления на "Талибан"* ради прекращения насилия, установления режима прекращения огня, обеспечения мира и окончания присутствия иностранных террористов в Афганистане", - говорится в заявлении афганского МИД.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
Ранее глава МИД Китая Ван И неоднократно говорил, что поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. По мнению Ван И, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия.
* Террористическая организация, запрещенная в России