https://ria.ru/20210728/afganistan-1743304193.html

МИД Афганистана призвал Китай оказать давление на "Талибан"*

МИД Афганистана призвал Китай оказать давление на "Талибан"* - РИА Новости, 28.07.2021

МИД Афганистана призвал Китай оказать давление на "Талибан"*

Министерство иностранных дел Афганистана призвало Китай, куда прибыла с визитом делегация радикального движения "Талибан"*, сыграть необходимую роль в оказании... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:32

2021-07-28T16:32

2021-07-28T16:32

обострение ситуации в афганистане

чжао лицзянь

россия

ван и (политик)

мид кнр

доха

талибан

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана призвало Китай, куда прибыла с визитом делегация радикального движения "Талибан"*, сыграть необходимую роль в оказании давления на талибов.Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил, что министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического офиса талибов в Катаре Абдулой Гани Барадаром. Ван И среди прочего призвал талибов "решительно бороться с терроризмом". Барадар в свою очередь заверил, что "Талибан"* якобы настроен "абсолютно искренне относительно достижения мира, готов прилагать все усилия для достижения политического решения, которое было бы приемлемым для всех сторон"."Афганистан ожидает, что правительство Китая сыграет свою ценную роль для укрепления регионального общего мнения и оказания международного давления на "Талибан"* ради прекращения насилия, установления режима прекращения огня, обеспечения мира и окончания присутствия иностранных террористов в Афганистане", - говорится в заявлении афганского МИД.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.Ранее глава МИД Китая Ван И неоднократно говорил, что поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. По мнению Ван И, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210727/afganistan-1743079490.html

россия

доха

вашингтон (город)

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обострение ситуации в афганистане, чжао лицзянь, россия, ван и (политик), мид кнр, доха, талибан, вашингтон (город), в мире