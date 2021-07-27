Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/zhuchki-1743060920.html
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России - РИА Новости, 27.07.2021
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России
ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:00
2021-07-27T11:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155237/75/1552377578_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_433cf07ae818a9ad95fa31fb6a831da0.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных актов.Этим документом, разработанным ФСБ, вносятся изменения в положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.В частности, "проектом предусматривается норма, исключающая возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами", отмечается в пояснительной записке."Осуществление лицензируемой деятельности иностранными юридическими лицами не допускается", - говорится в тексте самого проекта постановления.
https://ria.ru/20210721/slezhka-1742181257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155237/75/1552377578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f63a98fc36e808020e8ff7db0a2696e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
11:00 27.07.2021
 
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России

ФСБ предложила запретить иностранным организациям заниматься оборотом "жучков" в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных актов.
Этим документом, разработанным ФСБ, вносятся изменения в положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 12:15
В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона
В частности, "проектом предусматривается норма, исключающая возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами", отмечается в пояснительной записке.
"Осуществление лицензируемой деятельности иностранными юридическими лицами не допускается", - говорится в тексте самого проекта постановления.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Слуцкий предложил главе минтранса США съездить в Крым
15:54Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах
15:53Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме
15:52Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных
15:52Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
15:49Волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко, сбежали в тайгу
15:48Избиратели в этом году будут полностью обеспечены средствами защиты
15:44Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Ректор МГУ рассказал, что конкурс составляет более девяти человек на место
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
Лента новостейМолния