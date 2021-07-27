https://ria.ru/20210727/zhuchki-1743060920.html

ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России

ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России - РИА Новости, 27.07.2021

ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России

ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:00

2021-07-27T11:00

2021-07-27T11:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных актов.Этим документом, разработанным ФСБ, вносятся изменения в положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.В частности, "проектом предусматривается норма, исключающая возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами", отмечается в пояснительной записке."Осуществление лицензируемой деятельности иностранными юридическими лицами не допускается", - говорится в тексте самого проекта постановления.

https://ria.ru/20210721/slezhka-1742181257.html

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2021

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество