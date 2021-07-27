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ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России - РИА Новости, 27.07.2021
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России
ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:00
2021-07-27T11:00
2021-07-27T11:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных актов.Этим документом, разработанным ФСБ, вносятся изменения в положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.В частности, "проектом предусматривается норма, исключающая возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами", отмечается в пояснительной записке."Осуществление лицензируемой деятельности иностранными юридическими лицами не допускается", - говорится в тексте самого проекта постановления.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
ФСБ предложила запретить иностранцам оборот "жучков" в России
ФСБ предложила запретить иностранным организациям заниматься оборотом "жучков" в России
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ФСБ
предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать "жучки" в России
, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных актов.
Этим документом, разработанным ФСБ, вносятся изменения в положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
В частности, "проектом предусматривается норма, исключающая возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами", отмечается в пояснительной записке.
"Осуществление лицензируемой деятельности иностранными юридическими лицами не допускается", - говорится в тексте самого проекта постановления.