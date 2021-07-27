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Онлайн-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова

Онлайн-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова - РИА Новости, 27.07.2021

Онлайн-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова

29 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству".

2021-07-27T16:15

2021-07-27T16:15

2021-07-27T16:15

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Задать вопросКак готовят к зиме городские инженерные сети и коммунальную технику? Каковы новые программы благоустройства? Что будет на территории острова Балчуг? Как проходит масштабный ремонт столичных дорог, мостов и путепроводов? Каковы нюансы капитального ремонта многоквартирных домов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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