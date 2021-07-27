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Рейтинг Зеленского упал до 27,7%, показал опрос
Рейтинг Зеленского упал до 27,7%, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2021
Рейтинг Зеленского упал до 27,7%, показал опрос
Доля жителей Украины, готовых избрать действующего президента страны Владимира Зеленского на второй срок, снизилась до 27,7%, свидетельствуют результаты опроса, РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:30
2021-07-27T16:30
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Доля жителей Украины, готовых избрать действующего президента страны Владимира Зеленского на второй срок, снизилась до 27,7%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В начале июля "Рейтинг" опубликовал данные похожего опроса. Согласно им, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, среди тех, кто пришел бы голосовать и определился с выбором, Зеленского поддержали бы 29,1% опрошенных, экс-главу государства, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 13,4%, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 12,5%, бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко -11,3%, бывшего главу СБ Украины и лидера партии "Сила и часть" Игоря Смешко - 8,7%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 5,5%, бывшего премьера и лидера партии "Стратеги Гройсмана" Владимира Гройсмана - 6%."Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), 13,4% поддержали бы Порошенко, 11,4% – Тимошенко,10,1% – Бойко, 7,8% – Смешко, 6,1% – Гройсмана, 6% – Мураева, 4,1% – (спикера Верховной рады – ред.) Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%", - говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте соцгруппы.Кроме того, рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%, остальные затруднились ответить. Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%, остальные затруднились ответить. Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%, остальные затруднились ответить. Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%, остальные затруднились ответить. Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчуку доверяют 18%, не доверяют – 70%, остальные затруднились ответить. Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 28%, остальные затруднились ответить.Опрос проводился с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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украина
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владимир зеленский, киев, украина, в мире
16:30 27.07.2021
 
Рейтинг Зеленского упал до 27,7%, показал опрос

Социологическая группа "Рейтинг": поддержка Зеленского среди населения снизилась до 27,7%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Доля жителей Украины, готовых избрать действующего президента страны Владимира Зеленского на второй срок, снизилась до 27,7%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В начале июля "Рейтинг" опубликовал данные похожего опроса. Согласно им, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, среди тех, кто пришел бы голосовать и определился с выбором, Зеленского поддержали бы 29,1% опрошенных, экс-главу государства, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 13,4%, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 12,5%, бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко -11,3%, бывшего главу СБ Украины и лидера партии "Сила и часть" Игоря Смешко - 8,7%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 5,5%, бывшего премьера и лидера партии "Стратеги Гройсмана" Владимира Гройсмана - 6%.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 04:22
На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), 13,4% поддержали бы Порошенко, 11,4% – Тимошенко,10,1% – Бойко, 7,8% – Смешко, 6,1% – Гройсмана, 6% – Мураева, 4,1% – (спикера Верховной рады – ред.) Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%", - говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте соцгруппы.
Кроме того, рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%, остальные затруднились ответить. Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%, остальные затруднились ответить. Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%, остальные затруднились ответить. Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%, остальные затруднились ответить. Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчуку доверяют 18%, не доверяют – 70%, остальные затруднились ответить. Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 28%, остальные затруднились ответить.
Опрос проводился с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
 
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