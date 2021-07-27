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Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек
Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек - РИА Новости, 27.07.2021
Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объяснила, что речи о запрете ватных палочек в России не идет, их можно изготавливать не из пластика. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:23
2021-07-27T14:23
россия
виктория абрамченко
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объяснила, что речи о запрете ватных палочек в России не идет, их можно изготавливать не из пластика.В конце мая Абрамченко заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого и трудноизвлекаемого пластика, например, цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды."Если мы будем говорить о жестком запрете какой-либо продукции, мы должны, конечно, думать о том, что будет приходить на смену, какая альтернатива существует на сегодняшний день", - сказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, возможен ли полный запрет на производство и использование ватных палочек.
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россия, виктория абрамченко, общество
14:23 27.07.2021
 
Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек

Вице-премьер Абрамченко о возможном запрете ватных палочек: их можно делать не из пластика

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРуководитель Росреестра Виктория Абрамченко
Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объяснила, что речи о запрете ватных палочек в России не идет, их можно изготавливать не из пластика.
В конце мая Абрамченко заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого и трудноизвлекаемого пластика, например, цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды.
"Если мы будем говорить о жестком запрете какой-либо продукции, мы должны, конечно, думать о том, что будет приходить на смену, какая альтернатива существует на сегодняшний день", - сказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, возможен ли полный запрет на производство и использование ватных палочек.
"И когда мы говорим о запрете трудноизвлекаемого пластика, мы в первую очередь говорим о пластике, ведь те же самые ватные палочки сегодня можно изготавливать из других видов сырья, это не обязательно пластик", - пояснила она.
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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РоссияВиктория АбрамченкоОбщество
 
 
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