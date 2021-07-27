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Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек

Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек - РИА Новости, 27.07.2021

Абрамченко прокомментировала возможный запрет ватных палочек

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объяснила, что речи о запрете ватных палочек в России не идет, их можно изготавливать не из пластика. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:23

2021-07-27T14:23

2021-07-27T14:23

россия

виктория абрамченко

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объяснила, что речи о запрете ватных палочек в России не идет, их можно изготавливать не из пластика.В конце мая Абрамченко заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого и трудноизвлекаемого пластика, например, цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды."Если мы будем говорить о жестком запрете какой-либо продукции, мы должны, конечно, думать о том, что будет приходить на смену, какая альтернатива существует на сегодняшний день", - сказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, возможен ли полный запрет на производство и использование ватных палочек.

https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html

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2021

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россия, виктория абрамченко, общество