Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде.