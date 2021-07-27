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Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"
Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза" - РИА Новости, 27.07.2021
Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"
В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде.
2021-07-27T15:37
2021-07-27T15:37
2021-07-27T15:37
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Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"
В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде..
2021-07-27T15:37
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благоустройство, москва, видео
Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"
В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде.
2021-07-27T15:37
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PT1M53S
Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"
В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде.