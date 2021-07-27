17:39 27.07.2021 (обновлено: 17:40 27.07.2021)
Турпоток в Ярославскую область выше, чем до пандемии, заявил губернатор
Губернатор Ярославской области Миронов: регион принял больше туристов, чем даже в 2019 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Ярославская область в первом полугодии 2021 года приняла 2,8 миллиона туристов, что больше, чем за тот же период не только 2020, но и 2019 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.
По словам губернатора, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, туристическая отрасль в регионе "не сдает позиций", и за первые шесть месяцев этого года область посетили 2,8 миллиона туристов, из них почти 580 тысяч человек воспользовались услугами гостиниц. В 2020 году показатель турпотока в первом полугодии составила немногим более 2 миллионов человек, на ночевку в гостиницах оставались 408 тысяч туристов.
"Турпоток в первом полугодии 2021 года превысил аналогичный показатель не только 2020 года, который, как мы понимаем, не показателен в плане туристической привлекательности региона, но и вполне благополучного 2019 года. Бизнес продолжает начатые проекты, начинает новые – ведь перед отраслью открылись новые возможности. В их числе – рост внутреннего туризма, необходимость поддержки которого со стороны государства отметил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин", - заявил Миронов.
Он отметил, что на рост турпотока влияют появление программы кешбэка, грантов от "Ростуризма" и расширенного пакета мер поддержки. Правительство Ярославской области рассчитывает, что серьезный импульс развитию отрасли придаст нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который планируется запустить в этом году, подчеркнул губернатор.
По данным и. о. директора областного департамента туризма Владимира Лысенко, ключевым трендом последних лет стало увеличение доли индивидуальных путешественников. С учетом этого в регионе выстраивается работа по совершенствованию профильной инфраструктуры, формированию доступных продуктов и их продвижению, цифровизации сервисов, рассказал Лысенко.
4 декабря 2020, 08:00ТуризмУвидеть, потрогать, поиграть. Что необычного в музеях Ярославской области