https://ria.ru/20210727/yaroslavl-1743146355.html

Турпоток в Ярославскую область выше, чем до пандемии, заявил губернатор

Турпоток в Ярославскую область выше, чем до пандемии, заявил губернатор - РИА Новости, 27.07.2021

Турпоток в Ярославскую область выше, чем до пандемии, заявил губернатор

Ярославская область в первом полугодии 2021 года приняла 2,8 миллиона туристов, что больше, чем за тот же период не только 2020, но и 2019 года, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:39

2021-07-27T17:39

2021-07-27T17:40

ярославская область

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Ярославская область в первом полугодии 2021 года приняла 2,8 миллиона туристов, что больше, чем за тот же период не только 2020, но и 2019 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.По словам губернатора, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, туристическая отрасль в регионе "не сдает позиций", и за первые шесть месяцев этого года область посетили 2,8 миллиона туристов, из них почти 580 тысяч человек воспользовались услугами гостиниц. В 2020 году показатель турпотока в первом полугодии составила немногим более 2 миллионов человек, на ночевку в гостиницах оставались 408 тысяч туристов."Турпоток в первом полугодии 2021 года превысил аналогичный показатель не только 2020 года, который, как мы понимаем, не показателен в плане туристической привлекательности региона, но и вполне благополучного 2019 года. Бизнес продолжает начатые проекты, начинает новые – ведь перед отраслью открылись новые возможности. В их числе – рост внутреннего туризма, необходимость поддержки которого со стороны государства отметил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин", - заявил Миронов.Он отметил, что на рост турпотока влияют появление программы кешбэка, грантов от "Ростуризма" и расширенного пакета мер поддержки. Правительство Ярославской области рассчитывает, что серьезный импульс развитию отрасли придаст нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который планируется запустить в этом году, подчеркнул губернатор.По данным и. о. директора областного департамента туризма Владимира Лысенко, ключевым трендом последних лет стало увеличение доли индивидуальных путешественников. С учетом этого в регионе выстраивается работа по совершенствованию профильной инфраструктуры, формированию доступных продуктов и их продвижению, цифровизации сервисов, рассказал Лысенко.

https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738296527.html

https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html

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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ярославская область