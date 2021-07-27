Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/wildberries-1743151839.html
В Wildberries прокомментировали санкции Украины против компании
В Wildberries прокомментировали санкции Украины против компании - РИА Новости, 27.07.2021
В Wildberries прокомментировали санкции Украины против компании
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не ждет негативного влияния от санкций Украины на работу компании, однако предупреждает, что от этих санкций РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:06
2021-07-27T18:06
россия
wildberries
владимир зеленский
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577787567_0:147:2876:1765_1920x0_80_0_0_9684cceb1c76db50b1c04b1fdc2fd092.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не ждет негативного влияния от санкций Украины на работу компании, однако предупреждает, что от этих санкций могут пострадать именно украинские предприниматели и потребители, говорится в заявлении Wildberries.Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны на три года против ряда физлиц, в том числе россиян, и юрлиц, в том числе Wildberries. Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телеком-услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности."Wildberries не ожидает какого-либо негативного воздействия на деятельность компании. Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries", - говорится в сообщении компании.В то же время, продолжает ритейлер, объемы продаж товаров украинского производства за календарный год (с июля 2020 года по июль 2021 года) через онлайн-платформу превысили 1,1 миллиарда рублей. Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% - игрушки, 11% - посуда и инвентарь."Таким образом, ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и многие другие", - указывает компания.Wildberries подчеркивает, что на ее площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. "Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу", - говорится в заявлении."Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", - заключает компания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/ukraina-1742695764.html
https://ria.ru/20210224/bakalchuk-1598773846.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577787567_83:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8baaf71374b832f193d9f91410b08685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, wildberries, владимир зеленский, сша, украина, в мире
18:06 27.07.2021
 
В Wildberries прокомментировали санкции Украины против компании

Компания Wildberries не ждет негативного влияния санкций Украины на свою деятельность

© РИА НовостиФутболка с президентом России Владимиром Путиным на сайте Wildberries
Футболка с президентом России Владимиром Путиным на сайте Wildberries - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не ждет негативного влияния от санкций Украины на работу компании, однако предупреждает, что от этих санкций могут пострадать именно украинские предприниматели и потребители, говорится в заявлении Wildberries.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны на три года против ряда физлиц, в том числе россиян, и юрлиц, в том числе Wildberries. Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телеком-услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Склад Wildberries
24 июля, 14:49В мире
На Украине объяснили, с чем связаны санкции против Wildberries
"Wildberries не ожидает какого-либо негативного воздействия на деятельность компании. Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries", - говорится в сообщении компании.
В то же время, продолжает ритейлер, объемы продаж товаров украинского производства за календарный год (с июля 2020 года по июль 2021 года) через онлайн-платформу превысили 1,1 миллиарда рублей. Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% - игрушки, 11% - посуда и инвентарь.
"Таким образом, ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и многие другие", - указывает компания.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:07
Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
Wildberries подчеркивает, что на ее площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. "Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу", - говорится в заявлении.
"Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", - заключает компания.
 
РоссияWildberriesВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния