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На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве

На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве - РИА Новости, 27.07.2021

На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве

Двое из 16 раненных в ходе взрыва на заводе в немецком Леверкузене находятся в тяжелом состоянии, четверо числятся пропавшими, заявил представитель предприятия... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:18

2021-07-27T15:18

2021-07-27T15:48

леверкузен

в мире

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Двое из 16 раненных в ходе взрыва на заводе в немецком Леверкузене находятся в тяжелом состоянии, четверо числятся пропавшими, заявил представитель предприятия Chempark."Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", - добавил представитель предприятия.Ранее о том, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-служба Chempark.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 9.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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