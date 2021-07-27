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На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве - РИА Новости, 27.07.2021
На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
Двое из 16 раненных в ходе взрыва на заводе в немецком Леверкузене находятся в тяжелом состоянии, четверо числятся пропавшими, заявил представитель предприятия... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:18
2021-07-27T15:48
леверкузен
в мире
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Двое из 16 раненных в ходе взрыва на заводе в немецком Леверкузене находятся в тяжелом состоянии, четверо числятся пропавшими, заявил представитель предприятия Chempark."Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", - добавил представитель предприятия.Ранее о том, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-служба Chempark.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 9.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
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леверкузен, в мире
15:18 27.07.2021 (обновлено: 15:48 27.07.2021)
 
На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве

Chempark: после взрыва на химзаводе в Леверкузене двое из 16 раненых находятся в тяжелом состоянии

© REUTERS / Anna FrossВзрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Anna Fross
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Двое из 16 раненных в ходе взрыва на заводе в немецком Леверкузене находятся в тяжелом состоянии, четверо числятся пропавшими, заявил представитель предприятия Chempark.

"По причине взрыва на складе топлива один человек погиб, 16 пострадали, в том числе два человека - тяжело, четыре человека числятся пропавшими без вести", - сказал он на брифинге в Леверкузене, трансляцию мероприятия ведет телеканал n-tv.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", - добавил представитель предприятия.
Ранее о том, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-служба Chempark.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 9.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
 
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