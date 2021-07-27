Руденя: спортсмены и тренеры Верхневолжья получат выплаты за достижения
ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области 57 тренеров и 223 спортсмена, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Средства, которые регион выделяет на поощрение наших спортсменов, станут нашим вкладом в общероссийскую копилку повышения спортивных достижений", – сказал губернатор региона Игорь Руденя на заседании правительства региона во вторник, где было принято это решение.
Глава региона подчеркнул – важно продолжать создавать в Тверской области условия для подготовки будущих олимпийцев.
"Это ремонт бассейнов, создание баз, доступность спортивной инфраструктуры независимо от места проживания. Наша задача – обеспечить детям возможность заниматься спортом на территории Тверской области и дальше двигаться по пути своих личных достижений", - отметил Руденя.
На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрено 3,3 миллиона рублей. По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, академическая гребля и другие.
Единовременное денежное вознаграждение ежегодно назначается спортсменам Верхневолжья за успешные выступления на международных и всероссийских соревнованиях – Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Европы и России, всемирных универсиадах, первенствах мира, а также за присвоения почетных спортивных званий "Заслуженный мастер спорта России" и "Мастер спорта России международного класса".
Размер выплат составляет от 2,7 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.
Для поддержки профессионального спорта в регионе также выплачиваются ежемесячные стипендии губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам с инвалидностью, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В 2021 году данные выплаты предусмотрены для 138 человек, отметили в пресс-службе.