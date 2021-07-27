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Тверская область
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Руденя: спортсмены и тренеры Верхневолжья получат выплаты за достижения
Руденя: спортсмены и тренеры Верхневолжья получат выплаты за достижения - РИА Новости, 27.07.2021
Руденя: спортсмены и тренеры Верхневолжья получат выплаты за достижения
В Тверской области 57 тренеров и 223 спортсмена, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:01
2021-07-27T18:01
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
олимпийские игры
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ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области 57 тренеров и 223 спортсмена, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства."Средства, которые регион выделяет на поощрение наших спортсменов, станут нашим вкладом в общероссийскую копилку повышения спортивных достижений", – сказал губернатор региона Игорь Руденя на заседании правительства региона во вторник, где было принято это решение.Глава региона подчеркнул – важно продолжать создавать в Тверской области условия для подготовки будущих олимпийцев.На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрено 3,3 миллиона рублей. По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, академическая гребля и другие.Единовременное денежное вознаграждение ежегодно назначается спортсменам Верхневолжья за успешные выступления на международных и всероссийских соревнованиях – Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Европы и России, всемирных универсиадах, первенствах мира, а также за присвоения почетных спортивных званий "Заслуженный мастер спорта России" и "Мастер спорта России международного класса".Размер выплат составляет от 2,7 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.Для поддержки профессионального спорта в регионе также выплачиваются ежемесячные стипендии губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам с инвалидностью, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В 2021 году данные выплаты предусмотрены для 138 человек, отметили в пресс-службе.
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россия, игорь руденя, тверская область, олимпийские игры
18:01 27.07.2021
 

Руденя: спортсмены и тренеры Верхневолжья получат выплаты за достижения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области 57 тренеров и 223 спортсмена, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Средства, которые регион выделяет на поощрение наших спортсменов, станут нашим вкладом в общероссийскую копилку повышения спортивных достижений", – сказал губернатор региона Игорь Руденя на заседании правительства региона во вторник, где было принято это решение.
Глава региона подчеркнул – важно продолжать создавать в Тверской области условия для подготовки будущих олимпийцев.
"Это ремонт бассейнов, создание баз, доступность спортивной инфраструктуры независимо от места проживания. Наша задача – обеспечить детям возможность заниматься спортом на территории Тверской области и дальше двигаться по пути своих личных достижений", - отметил Руденя.
На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрено 3,3 миллиона рублей. По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, академическая гребля и другие.
Единовременное денежное вознаграждение ежегодно назначается спортсменам Верхневолжья за успешные выступления на международных и всероссийских соревнованиях – Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Европы и России, всемирных универсиадах, первенствах мира, а также за присвоения почетных спортивных званий "Заслуженный мастер спорта России" и "Мастер спорта России международного класса".
Размер выплат составляет от 2,7 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.
Для поддержки профессионального спорта в регионе также выплачиваются ежемесячные стипендии губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам с инвалидностью, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В 2021 году данные выплаты предусмотрены для 138 человек, отметили в пресс-службе.
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:24Тверская область
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьОлимпийские игры
 
 
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