https://ria.ru/20210727/vydacha-1743118544.html

Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных

Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных - РИА Новости, 27.07.2021

Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных

Министерство юстиции России провело переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом о выдаче граждан, осужденных к лишению свободы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:52

2021-07-27T15:52

2021-07-27T15:52

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

башар асад

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c5cdb4d10ea1e8872446eafaff9f129b.jpg

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Министерство юстиции России провело переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом о выдаче граждан, осужденных к лишению свободы, сообщает пресс-служба ведомства.Делегация Минюста во главе со статс-секретарем – замминистра Андреем Логиновым ранее прибыла с рабочим визитом в Сирию, где принимает участие во второй международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину, а также решает вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии. Кроме того, Логинов встретился с Асадом, с которым обсудил перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сфере юстиции."Начались межведомственные экспертные консультации по проектам международных договоров между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче и о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, с целью финализации текста и подготовки его к подписанию", - говорится в сообщении.Также делегация Минюста России передала сирийской стороне специально подготовленную гуманитарную помощь: продукты и вещи. Общий вес груза превысил 27 тонн.

https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), башар асад, сирия, в мире