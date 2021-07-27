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Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных
Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных - РИА Новости, 27.07.2021
Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных
Министерство юстиции России провело переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом о выдаче граждан, осужденных к лишению свободы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:52
2021-07-27T15:52
2021-07-27T15:52
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
башар асад
сирия
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Министерство юстиции России провело переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом о выдаче граждан, осужденных к лишению свободы, сообщает пресс-служба ведомства.Делегация Минюста во главе со статс-секретарем – замминистра Андреем Логиновым ранее прибыла с рабочим визитом в Сирию, где принимает участие во второй международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину, а также решает вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии. Кроме того, Логинов встретился с Асадом, с которым обсудил перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сфере юстиции."Начались межведомственные экспертные консультации по проектам международных договоров между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче и о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, с целью финализации текста и подготовки его к подписанию", - говорится в сообщении.Также делегация Минюста России передала сирийской стороне специально подготовленную гуманитарную помощь: продукты и вещи. Общий вес груза превысил 27 тонн.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), башар асад, сирия, в мире
Россия и Сирия обсудили возможность выдачи осужденных
Минюст России провел переговоры с президентом Сирии Асадом о выдаче осужденных