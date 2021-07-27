https://ria.ru/20210727/vybory-1743117478.html

ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты

ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты - РИА Новости, 27.07.2021

ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты

Все избиратели и другие участники процесса будут в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:48

2021-07-27T15:48

2021-07-27T16:18

россия

николай булаев

элла памфилова

выборы в государственную думу

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все избиратели и другие участники процесса будут в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."У нас сегодня есть комиссии, в которых практически 80% членов комиссий вакцинированы. Сегодня мы имеем практически полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, мы их приобрели, выделены деньги из федерального бюджета, всё закуплено, и я уверен, что мы сможем обеспечить всех избирателей и всех участников избирательного процесса средствами индивидуальной защиты", - сказал Булаев во вторник.Он добавил, что ЦИК поддерживает инициативу шести партий о подписании соглашения по безопасным выборам."Нам представляется это правильным решением, потому что ЦИК имеет опыт работы в условиях достаточно сложных, это было большое голосование, есть соответствующие рекомендации, которые подготовили ЦИК и Роспотребнадзор. Мы, конечно, сторонники того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их добрый выбор", - сказал Булаев.Он выразил уверенность, что общая работа ЦИК и партий в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссий.Ранее ЦИК и Роспотребнадзор подготовили рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября. Согласно рекомендациям, находящимся в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между ними.Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/videonablyudenie-1741556351.html

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россия, николай булаев, элла памфилова, выборы в государственную думу, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика