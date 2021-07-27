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ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты
ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты - РИА Новости, 27.07.2021
ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты
Все избиратели и другие участники процесса будут в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:48
2021-07-27T16:18
россия
николай булаев
элла памфилова
выборы в государственную думу
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все избиратели и другие участники процесса будут в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."У нас сегодня есть комиссии, в которых практически 80% членов комиссий вакцинированы. Сегодня мы имеем практически полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, мы их приобрели, выделены деньги из федерального бюджета, всё закуплено, и я уверен, что мы сможем обеспечить всех избирателей и всех участников избирательного процесса средствами индивидуальной защиты", - сказал Булаев во вторник.Он добавил, что ЦИК поддерживает инициативу шести партий о подписании соглашения по безопасным выборам."Нам представляется это правильным решением, потому что ЦИК имеет опыт работы в условиях достаточно сложных, это было большое голосование, есть соответствующие рекомендации, которые подготовили ЦИК и Роспотребнадзор. Мы, конечно, сторонники того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их добрый выбор", - сказал Булаев.Он выразил уверенность, что общая работа ЦИК и партий в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссий.Ранее ЦИК и Роспотребнадзор подготовили рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября. Согласно рекомендациям, находящимся в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между ними.Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, николай булаев, элла памфилова, выборы в государственную думу, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика
15:48 27.07.2021 (обновлено: 16:18 27.07.2021)
 
ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты

Зампред ЦИК Николай Булаев: избиратели в этом году будут полностью обеспечены средствами защиты

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все избиратели и другие участники процесса будут в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"У нас сегодня есть комиссии, в которых практически 80% членов комиссий вакцинированы. Сегодня мы имеем практически полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, мы их приобрели, выделены деньги из федерального бюджета, всё закуплено, и я уверен, что мы сможем обеспечить всех избирателей и всех участников избирательного процесса средствами индивидуальной защиты", - сказал Булаев во вторник.
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Он добавил, что ЦИК поддерживает инициативу шести партий о подписании соглашения по безопасным выборам.
"Нам представляется это правильным решением, потому что ЦИК имеет опыт работы в условиях достаточно сложных, это было большое голосование, есть соответствующие рекомендации, которые подготовили ЦИК и Роспотребнадзор. Мы, конечно, сторонники того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их добрый выбор", - сказал Булаев.
Он выразил уверенность, что общая работа ЦИК и партий в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссий.
Ранее ЦИК и Роспотребнадзор подготовили рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября. Согласно рекомендациям, находящимся в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между ними.
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Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
РоссияНиколай БулаевЭлла ПамфиловаВыборы в Государственную думуФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФПолитика
 
 
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