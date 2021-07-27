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Круглый стол ЭИСИ о ковидной повестке в ходе выборов

Круглый стол ЭИСИ о ковидной повестке в ходе выборов - РИА Новости, 27.07.2021

Круглый стол ЭИСИ о ковидной повестке в ходе выборов

29 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой?".

2021-07-27T11:01

2021-07-27T11:01

2021-07-27T12:03

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Задать вопросУчастники:- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений БЕЛЕНЬКИЙ.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Тема коронавируса остается одной из ведущих в мировой и российской политической повестке. Избиратели ждут определенности. Партии предлагают решения, разрабатывают меры и продолжают оказывать волонтерскую помощь. "Единая Россия" призвала партии, участвующие в голосовании, подписать соглашение о проведении безопасных выборов, оговаривающее соблюдение высоких противоэпидемических требований и рекомендующее вакцинироваться кандидатам, агитаторам и наблюдателям для обеспечения безопасности избирателей. "Справедливая Россия – За правду" также выступила за добровольную вакцинацию с лозунгом "Привить нельзя уволить". Некоторые члены КПРФ заняли противоположенную позицию, в том числе выступая против вакцинации. Большинство малых партий практически не выступают с заявлениями, касающимися пандемии.Будут ли ковидскептики и ковидлоялисты определять политический спектр? Как и с каких позиций политические партии отрабатывают коронавирусную повестку? Возможно ли добиться консолидации политических сил для общей победы над COVID-19? Как работа партий в части борьбы с пандемией повлияет на их результаты на выборах?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы