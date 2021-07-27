11:01 27.07.2021 (обновлено: 12:03 27.07.2021)
Круглый стол ЭИСИ о ковидной повестке в ходе выборов
29 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой?".
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Участники:
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений БЕЛЕНЬКИЙ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Тема коронавируса остается одной из ведущих в мировой и российской политической повестке. Избиратели ждут определенности. Партии предлагают решения, разрабатывают меры и продолжают оказывать волонтерскую помощь. "Единая Россия" призвала партии, участвующие в голосовании, подписать соглашение о проведении безопасных выборов, оговаривающее соблюдение высоких противоэпидемических требований и рекомендующее вакцинироваться кандидатам, агитаторам и наблюдателям для обеспечения безопасности избирателей. "Справедливая Россия – За правду" также выступила за добровольную вакцинацию с лозунгом "Привить нельзя уволить". Некоторые члены КПРФ заняли противоположенную позицию, в том числе выступая против вакцинации. Большинство малых партий практически не выступают с заявлениями, касающимися пандемии.
Будут ли ковидскептики и ковидлоялисты определять политический спектр? Как и с каких позиций политические партии отрабатывают коронавирусную повестку? Возможно ли добиться консолидации политических сил для общей победы над COVID-19? Как работа партий в части борьбы с пандемией повлияет на их результаты на выборах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений БЕЛЕНЬКИЙ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Тема коронавируса остается одной из ведущих в мировой и российской политической повестке. Избиратели ждут определенности. Партии предлагают решения, разрабатывают меры и продолжают оказывать волонтерскую помощь. "Единая Россия" призвала партии, участвующие в голосовании, подписать соглашение о проведении безопасных выборов, оговаривающее соблюдение высоких противоэпидемических требований и рекомендующее вакцинироваться кандидатам, агитаторам и наблюдателям для обеспечения безопасности избирателей. "Справедливая Россия – За правду" также выступила за добровольную вакцинацию с лозунгом "Привить нельзя уволить". Некоторые члены КПРФ заняли противоположенную позицию, в том числе выступая против вакцинации. Большинство малых партий практически не выступают с заявлениями, касающимися пандемии.
Будут ли ковидскептики и ковидлоялисты определять политический спектр? Как и с каких позиций политические партии отрабатывают коронавирусную повестку? Возможно ли добиться консолидации политических сил для общей победы над COVID-19? Как работа партий в части борьбы с пандемией повлияет на их результаты на выборах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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