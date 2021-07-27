https://ria.ru/20210727/volki-1743117783.html

Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках

Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках - РИА Новости, 27.07.2021

Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках

Дрессированные волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко "Бешенство", во время съемок прогрызли клетки и сбежали в тайгу, рассказал автор сценария и продюсер РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:49

2021-07-27T15:49

2021-07-27T16:02

фонд кино

дмитрий дьяченко

горно-алтайск

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дрессированные волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко "Бешенство", во время съемок прогрызли клетки и сбежали в тайгу, рассказал автор сценария и продюсер кинокомпании "Резервная копия" Алексей Казаков.Ранее пресс-служба проекта сообщила, что Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Последний богатырь") начал съемки драмы "Бешенство" с Алексеем Серебряковым в главной роли.По сюжету фильма герой Серебрякова насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где он хочет передержать его во время ломки и избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей."Венгерские волки тренированные, они прогрызли клетки, сбежали в тайгу. Отель в Горно-Алтайске горел в минус 40, но тем не менее кино мы сняли. Весь фильм смонтирован, нет только графики, музыки, нету двух дней съемочных. Кино получилось эмоциональным, живым, и нельзя сказать, что мы пошли по морализаторскому пути, нельзя сказать, что это в чистом виде какое-то развлечение. Это совмещение глубокой чувственной драмы. <…> Это фильм о глубокой человеческой любви", - рассказал Казаков на питчинге Фонда кино во вторник.

https://ria.ru/20210727/aist-1743080602.html

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд кино, дмитрий дьяченко, горно-алтайск, происшествия