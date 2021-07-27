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Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках
Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках - РИА Новости, 27.07.2021
Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках
Дрессированные волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко "Бешенство", во время съемок прогрызли клетки и сбежали в тайгу, рассказал автор сценария и продюсер РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:49
2021-07-27T16:02
фонд кино
дмитрий дьяченко
горно-алтайск
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дрессированные волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко "Бешенство", во время съемок прогрызли клетки и сбежали в тайгу, рассказал автор сценария и продюсер кинокомпании "Резервная копия" Алексей Казаков.Ранее пресс-служба проекта сообщила, что Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Последний богатырь") начал съемки драмы "Бешенство" с Алексеем Серебряковым в главной роли.По сюжету фильма герой Серебрякова насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где он хочет передержать его во время ломки и избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей."Венгерские волки тренированные, они прогрызли клетки, сбежали в тайгу. Отель в Горно-Алтайске горел в минус 40, но тем не менее кино мы сняли. Весь фильм смонтирован, нет только графики, музыки, нету двух дней съемочных. Кино получилось эмоциональным, живым, и нельзя сказать, что мы пошли по морализаторскому пути, нельзя сказать, что это в чистом виде какое-то развлечение. Это совмещение глубокой чувственной драмы. &lt;…&gt; Это фильм о глубокой человеческой любви", - рассказал Казаков на питчинге Фонда кино во вторник.
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фонд кино, дмитрий дьяченко, горно-алтайск, происшествия
15:49 27.07.2021 (обновлено: 16:02 27.07.2021)
 
Сценарист "Бешенства" рассказал о побеге волков в тайгу на съемках

Сценарист "Бешенства" Казаков: волки во время съемок прогрызли клетки и сбежали в тайгу

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКанадский волк в вольере на территории зоопарка "Садгород" во Владивостоке
Канадский волк в вольере на территории зоопарка Садгород во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дрессированные волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко "Бешенство", во время съемок прогрызли клетки и сбежали в тайгу, рассказал автор сценария и продюсер кинокомпании "Резервная копия" Алексей Казаков.
Ранее пресс-служба проекта сообщила, что Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Последний богатырь") начал съемки драмы "Бешенство" с Алексеем Серебряковым в главной роли.
По сюжету фильма герой Серебрякова насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где он хочет передержать его во время ломки и избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей.
"Венгерские волки тренированные, они прогрызли клетки, сбежали в тайгу. Отель в Горно-Алтайске горел в минус 40, но тем не менее кино мы сняли. Весь фильм смонтирован, нет только графики, музыки, нету двух дней съемочных. Кино получилось эмоциональным, живым, и нельзя сказать, что мы пошли по морализаторскому пути, нельзя сказать, что это в чистом виде какое-то развлечение. Это совмещение глубокой чувственной драмы. <…> Это фильм о глубокой человеческой любви", - рассказал Казаков на питчинге Фонда кино во вторник.
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Фонд киноДмитрий ДьяченкоГорно-АлтайскПроисшествия
 
 
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