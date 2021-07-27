https://ria.ru/20210727/viza-1743061461.html

В АТОР рассказали, сколько оформляются визы в открытые страны Евросоюза

В АТОР рассказали, сколько оформляются визы в открытые страны Евросоюза - РИА Новости, 27.07.2021

В АТОР рассказали, сколько оформляются визы в открытые страны Евросоюза

В этом сезоне туристические визы россиянам выдают четыре страны Евросоюза: Хорватия, Греция, Болгария и Кипр. Представители отрасли рассказали АТОР, сколько... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:57

2021-07-27T17:57

2021-07-27T17:57

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В этом сезоне туристические визы россиянам выдают четыре страны Евросоюза: Хорватия, Греция, Болгария и Кипр. Представители отрасли рассказали АТОР, сколько ждать оформления документов.Больше всего времени делается виза в Хорватию. По данным туроператора "ПАКС", возможны два варианта. Во-первых, сделать обычную визу стоимостью 80 евро, что займет 10 дней. Второй путь — срочная виза за 120 евро, которую оформят за четыре дня. Сама процедура достаточно простая, так как страна не входит в Шенгенскую зону. От заявителя потребуются только паспорт, фото и анкета, а биометрия и личное присутствие туриста не нужны.Визы в Хорватию обычно выдаются прямо под вылет, то есть за один-два дня до отправления, что часто неудобно для туристов из регионов.На оформление визы в Болгарию стоит закладывать от шести дней с момента подачи документов в консульство. Однако, как уточнили представители туроператора ICS Travel Group, срок рассмотрения в визовом центре для индивидуальных заявителей будет больше.Про-визу на Кипр, по данным PAC Group, в Москве и регионах можно получить всего за один рабочий день. Представители ANEX Tour добавили, что при самостоятельном оформлении известны случаи, когда ее выдавали даже ночью и в выходные дни.Что касается греческого Шенгена, то сейчас его оформляют за пять рабочих дней после подачи заявления. Всем, кто летит в Грецию, нужно заранее подготовить нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетних детей. Причем неважно, путешествует ребенок с семьей, с одним из родителей или самостоятельно. Из-за пандемии к сроку, указанному в согласии на выезд ребенка, нужно прибавлять еще 15 дней. Кроме того, практически всем придется сдавать повторно биометрию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/vengriya-1742952636.html

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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