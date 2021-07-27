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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743167664.html
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ - РИА Новости, 27.07.2021
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ
Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:43
2021-07-27T19:44
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Нужно отличать религию от мотивации человека. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин", - сказал он.В этом вопросе, отметил глава Синодального отдела, с точки зрения церкви вообще нет религиозной составляющей, а поиск вероучительных причин для отказа от прививки - это крайне специфическая трактовка религиозности. "Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация - это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", - добавил Легойда.По мнению председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша), подобный настрой - во многом плод человеческих ошибок. "То, что они называют себя верующими и имеют веру, не делает их застрахованными, к сожалению, от разного рода ошибок: начиная от мелочей. Увы, это человеческий грех, греховное качество человеческой души. Просто почему-то по каким-то социально значимым, "модным" поводам, вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать - наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека? А никакой подоплеки нет - просто обычные человеческие недоразумения", - сказал он РИА Новости во вторник.Легойда и Маркиш отметили, что церковь не настаивает на административных мерах в отношении обеспечения вакцинации в обществе. "Мы считаем, что решение, безусловно, должно приниматься человеком добровольно, но это вопрос состояния его здоровья и основательной консультации с врачом, который сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины", - заключил Легойда.Ранее для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.
https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия
19:43 27.07.2021 (обновлено: 19:44 27.07.2021)
 
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ

Владимир Лагойда: прививка не может повлиять на бессмертную душу

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Нужно отличать религию от мотивации человека. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин", - сказал он.
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В этом вопросе, отметил глава Синодального отдела, с точки зрения церкви вообще нет религиозной составляющей, а поиск вероучительных причин для отказа от прививки - это крайне специфическая трактовка религиозности. "Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация - это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", - добавил Легойда.
По мнению председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша), подобный настрой - во многом плод человеческих ошибок. "То, что они называют себя верующими и имеют веру, не делает их застрахованными, к сожалению, от разного рода ошибок: начиная от мелочей. Увы, это человеческий грех, греховное качество человеческой души. Просто почему-то по каким-то социально значимым, "модным" поводам, вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать - наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека? А никакой подоплеки нет - просто обычные человеческие недоразумения", - сказал он РИА Новости во вторник.
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Легойда и Маркиш отметили, что церковь не настаивает на административных мерах в отношении обеспечения вакцинации в обществе. "Мы считаем, что решение, безусловно, должно приниматься человеком добровольно, но это вопрос состояния его здоровья и основательной консультации с врачом, который сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины", - заключил Легойда.
Ранее для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.
 
Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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