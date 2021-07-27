https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743167664.html

Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ

Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ - РИА Новости, 27.07.2021

Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ

Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:43

2021-07-27T19:43

2021-07-27T19:44

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Нужно отличать религию от мотивации человека. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин", - сказал он.В этом вопросе, отметил глава Синодального отдела, с точки зрения церкви вообще нет религиозной составляющей, а поиск вероучительных причин для отказа от прививки - это крайне специфическая трактовка религиозности. "Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация - это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", - добавил Легойда.По мнению председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша), подобный настрой - во многом плод человеческих ошибок. "То, что они называют себя верующими и имеют веру, не делает их застрахованными, к сожалению, от разного рода ошибок: начиная от мелочей. Увы, это человеческий грех, греховное качество человеческой души. Просто почему-то по каким-то социально значимым, "модным" поводам, вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать - наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека? А никакой подоплеки нет - просто обычные человеческие недоразумения", - сказал он РИА Новости во вторник.Легойда и Маркиш отметили, что церковь не настаивает на административных мерах в отношении обеспечения вакцинации в обществе. "Мы считаем, что решение, безусловно, должно приниматься человеком добровольно, но это вопрос состояния его здоровья и основательной консультации с врачом, который сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины", - заключил Легойда.Ранее для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.

https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html

https://ria.ru/20210726/otmena-1742967949.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия