19:43 27.07.2021 (обновлено: 19:44 27.07.2021)
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ
Владимир Лагойда: прививка не может повлиять на бессмертную душу
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Нужно отличать религию от мотивации человека. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин", - сказал он.
В этом вопросе, отметил глава Синодального отдела, с точки зрения церкви вообще нет религиозной составляющей, а поиск вероучительных причин для отказа от прививки - это крайне специфическая трактовка религиозности. "Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация - это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", - добавил Легойда.
По мнению председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша), подобный настрой - во многом плод человеческих ошибок. "То, что они называют себя верующими и имеют веру, не делает их застрахованными, к сожалению, от разного рода ошибок: начиная от мелочей. Увы, это человеческий грех, греховное качество человеческой души. Просто почему-то по каким-то социально значимым, "модным" поводам, вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать - наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека? А никакой подоплеки нет - просто обычные человеческие недоразумения", - сказал он РИА Новости во вторник.
Легойда и Маркиш отметили, что церковь не настаивает на административных мерах в отношении обеспечения вакцинации в обществе. "Мы считаем, что решение, безусловно, должно приниматься человеком добровольно, но это вопрос состояния его здоровья и основательной консультации с врачом, который сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины", - заключил Легойда.
Ранее для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.