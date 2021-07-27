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Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников

Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников - РИА Новости, 27.07.2021

Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников

Нужно усилить ответственность для представителей партий, особенно в парламенте, которые агитируют граждан не делать прививки, заявил лидер ЛДПР Владимир... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:07

2021-07-27T16:07

2021-07-27T16:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нужно усилить ответственность для представителей партий, особенно в парламенте, которые агитируют граждан не делать прививки, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Партии "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Зелёные", "Новые люди" и "Гражданская Платформа" подписали предложенное ЕР соглашение "За безопасные выборы". В соответствии с соглашением партии берут обязательства соблюдать санитарно-эпидемиологические меры в ходе избирательного процесса.Он подчеркнул, что партия считает важным подписать соглашение."Надо усилить ответственность для представителей политических партий, которые в парламенте представлены и занимаются антигосударственной деятельностью, агитируя людей не делать прививки. Это чудовищно, это подстрекательство к гибели людей, поэтому здесь мы должны как-то подумать о том, чтобы ответственность усилить", - резюмировал он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, владимир жириновский, политика