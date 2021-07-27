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Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников
Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников - РИА Новости, 27.07.2021
Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников
Нужно усилить ответственность для представителей партий, особенно в парламенте, которые агитируют граждан не делать прививки, заявил лидер ЛДПР Владимир... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:07
2021-07-27T16:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нужно усилить ответственность для представителей партий, особенно в парламенте, которые агитируют граждан не делать прививки, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Партии "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Зелёные", "Новые люди" и "Гражданская Платформа" подписали предложенное ЕР соглашение "За безопасные выборы". В соответствии с соглашением партии берут обязательства соблюдать санитарно-эпидемиологические меры в ходе избирательного процесса.Он подчеркнул, что партия считает важным подписать соглашение."Надо усилить ответственность для представителей политических партий, которые в парламенте представлены и занимаются антигосударственной деятельностью, агитируя людей не делать прививки. Это чудовищно, это подстрекательство к гибели людей, поэтому здесь мы должны как-то подумать о том, чтобы ответственность усилить", - резюмировал он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, владимир жириновский, политика
16:07 27.07.2021
 
Жириновский призвал усилить ответственность для политиков-антипрививочников

Жириновский: нужно усилить ответственность для политиков, агитирующих людей не делать прививки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нужно усилить ответственность для представителей партий, особенно в парламенте, которые агитируют граждан не делать прививки, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Партии "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Зелёные", "Новые люди" и "Гражданская Платформа" подписали предложенное ЕР соглашение "За безопасные выборы". В соответствии с соглашением партии берут обязательства соблюдать санитарно-эпидемиологические меры в ходе избирательного процесса.
"Недопустимо, чтобы люди, представители высшего органа власти, наоборот, выступают против прививок. Тогда это не власть, надо сдать мандат и идти где-то в подворотне с какими-то старушками объединяться, с сектантами. Я считаю, что генпрокурор, министр юстиции, МВД , Следственный комитет и депутаты должны продумать всё же схему ответственности", - сказал Жириновский в ходе подписания соглашения.
Он подчеркнул, что партия считает важным подписать соглашение.
"Надо усилить ответственность для представителей политических партий, которые в парламенте представлены и занимаются антигосударственной деятельностью, агитируя людей не делать прививки. Это чудовищно, это подстрекательство к гибели людей, поэтому здесь мы должны как-то подумать о том, чтобы ответственность усилить", - резюмировал он.
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