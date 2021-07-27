https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743099324.html

Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников

Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников - РИА Новости, 27.07.2021

Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:08

2021-07-27T14:08

2021-07-27T14:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор садовничий

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы прививаем сотрудников... наша задача - привить больше половины, мы справились с этой задачей. Идёт сейчас статистика, подсчёт", - сказал Садовничий журналистам.Он добавил, что вакцинация продолжается, к сентябрю планируется привить всех тех работников, кого можно, и университет начнёт спокойную работу 1 сентября.

https://ria.ru/20210726/institut-1742988212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор садовничий, общество