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Распространение коронавируса
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Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников - РИА Новости, 27.07.2021
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:08
2021-07-27T14:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор садовничий
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы прививаем сотрудников... наша задача - привить больше половины, мы справились с этой задачей. Идёт сейчас статистика, подсчёт", - сказал Садовничий журналистам.Он добавил, что вакцинация продолжается, к сентябрю планируется привить всех тех работников, кого можно, и университет начнёт спокойную работу 1 сентября.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор садовничий, общество
14:08 27.07.2021
 
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников

Ректор МГУ Садовничий: от коронавируса привились уже 50% сотрудников университета

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
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"Мы прививаем сотрудников... наша задача - привить больше половины, мы справились с этой задачей. Идёт сейчас статистика, подсчёт", - сказал Садовничий журналистам.
Он добавил, что вакцинация продолжается, к сентябрю планируется привить всех тех работников, кого можно, и университет начнёт спокойную работу 1 сентября.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор СадовничийОбщество
 
 
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