https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743099324.html
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников - РИА Новости, 27.07.2021
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:08
2021-07-27T14:08
2021-07-27T14:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор садовничий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155544/09/1555440916_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3f6a1debb784edd4431e92bb937ff22c.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже привились от коронавируса 50% сотрудников, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы прививаем сотрудников... наша задача - привить больше половины, мы справились с этой задачей. Идёт сейчас статистика, подсчёт", - сказал Садовничий журналистам.Он добавил, что вакцинация продолжается, к сентябрю планируется привить всех тех работников, кого можно, и университет начнёт спокойную работу 1 сентября.
https://ria.ru/20210726/institut-1742988212.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155544/09/1555440916_51:0:2731:2010_1920x0_80_0_0_0c848438274978d3c83ba809457c0c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор садовничий, общество
Ректор МГУ заявил о вакцинации от коронавируса 50% сотрудников
Ректор МГУ Садовничий: от коронавируса привились уже 50% сотрудников университета