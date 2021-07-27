11:14 27.07.2021 (обновлено: 13:14 27.07.2021)
Евросоюз достиг цели по вакцинации, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: в Евросоюзе от COVID-19 привиты хотя бы одной дозой 70% взрослых
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Евросоюз пришел к поставленному ранее показателю по вакцинации от коронавируса, поскольку одну из доз получили 70 процентов взрослого населения, рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы достигли этой цели", — говорится в ее заявлении.
При этом, по словам фон дер Ляйен, две прививки сделали 57 процентов.
Ранее к таким значениям планировали прийти к концу лета — концу сентября, позже Еврокомиссия заменила этот срок концом июля.
ЕС, как отметила глава организации, по темпам иммунизации находится в числе мировых лидеров.
Однако, как сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), уровни вакцинации в отдельных государствах региона отличаются друг от друга. Например, в Болгарии на конец июля хотя бы одну дозу получили около 18% взрослых, в Румынии — порядка 31%, в Латвии — 44%, в Германии — 71%, на Мальте — 84%.
На сегодняшний день в ЕС используются четыре одобренные EMA вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В самом начале кампании по иммунизации Евросоюз испытывал трудности с их поставками, однако затем ситуация выправилась. Также на рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российский "Спутник V".
Всего в ЕС около 450 миллионов жителей. Ранее Еврокомиссия считала возможным, чтобы летом было привито 70 процентов взрослых — это порядка 255 миллионов человек.
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