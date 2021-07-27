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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743063269.html
Евросоюз достиг цели по вакцинации, заявила глава ЕК
Евросоюз достиг цели по вакцинации, заявила глава ЕК - РИА Новости, 27.07.2021
Евросоюз достиг цели по вакцинации, заявила глава ЕК
Евросоюз пришел к поставленному ранее показателю по вакцинации от коронавируса, поскольку одну из доз получили 70 процентов взрослого населения, рассказала... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:14
2021-07-27T13:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
вакцинация
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Евросоюз пришел к поставленному ранее показателю по вакцинации от коронавируса, поскольку одну из доз получили 70 процентов взрослого населения, рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.При этом, по словам фон дер Ляйен, две прививки сделали 57 процентов.Ранее к таким значениям планировали прийти к концу лета — концу сентября, позже Еврокомиссия заменила этот срок концом июля.ЕС, как отметила глава организации, по темпам иммунизации находится в числе мировых лидеров.Однако, как сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), уровни вакцинации в отдельных государствах региона отличаются друг от друга. Например, в Болгарии на конец июля хотя бы одну дозу получили около 18% взрослых, в Румынии — порядка 31%, в Латвии — 44%, в Германии — 71%, на Мальте — 84%.На сегодняшний день в ЕС используются четыре одобренные EMA вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson. В самом начале кампании по иммунизации Евросоюз испытывал трудности с их поставками, однако затем ситуация выправилась. Также на рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российский "Спутник V".Всего в ЕС около 450 миллионов жителей. Ранее Еврокомиссия считала возможным, чтобы летом было привито 70 процентов взрослых — это порядка 255 миллионов человек.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, вакцинация, в мире
11:14 27.07.2021 (обновлено: 13:14 27.07.2021)
 
Евросоюз достиг цели по вакцинации, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: в Евросоюзе от COVID-19 привиты хотя бы одной дозой 70% взрослых

© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Евросоюз пришел к поставленному ранее показателю по вакцинации от коронавируса, поскольку одну из доз получили 70 процентов взрослого населения, рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы достигли этой цели", — говорится в ее заявлении.

При этом, по словам фон дер Ляйен, две прививки сделали 57 процентов.
Ранее к таким значениям планировали прийти к концу лета — концу сентября, позже Еврокомиссия заменила этот срок концом июля.
ЕС, как отметила глава организации, по темпам иммунизации находится в числе мировых лидеров.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Однако, как сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), уровни вакцинации в отдельных государствах региона отличаются друг от друга. Например, в Болгарии на конец июля хотя бы одну дозу получили около 18% взрослых, в Румынии — порядка 31%, в Латвии — 44%, в Германии — 71%, на Мальте — 84%.
На сегодняшний день в ЕС используются четыре одобренные EMA вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В самом начале кампании по иммунизации Евросоюз испытывал трудности с их поставками, однако затем ситуация выправилась. Также на рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российский "Спутник V".
Всего в ЕС около 450 миллионов жителей. Ранее Еврокомиссия считала возможным, чтобы летом было привито 70 процентов взрослых — это порядка 255 миллионов человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВакцинацияВ мире
 
 
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