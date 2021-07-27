https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743045015.html

Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию

Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 27.07.2021

Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию

В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:38

2021-07-27T09:38

2021-07-27T10:40

коронавирус covid-19

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ВОЛГОГРАД, 27 июл — РИА Новости. В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки — в последние пять недель там растет заболеваемость COVID-19.Вчера оперштаб зарегистрировал 313 новых пациентов, всего выявлено 69 656 случаев, выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.Нововведения коснутся сотрудников контактных сфер: торговли, общепита, салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, туризма, а также студентов старше 18 лет и сотрудников администраций. Все они должны привиться первой дозой до 30 августа, второй — до конца сентября.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19