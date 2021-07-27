https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743045015.html
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 27.07.2021
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:38
2021-07-27T09:38
2021-07-27T10:40
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152589/45/1525894580_0:52:3460:1998_1920x0_80_0_0_4bbbc91b0bc6620f49b89c8a4b44cf5e.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 июл — РИА Новости. В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки — в последние пять недель там растет заболеваемость COVID-19.Вчера оперштаб зарегистрировал 313 новых пациентов, всего выявлено 69 656 случаев, выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.Нововведения коснутся сотрудников контактных сфер: торговли, общепита, салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, туризма, а также студентов старше 18 лет и сотрудников администраций. Все они должны привиться первой дозой до 30 августа, второй — до конца сентября.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152589/45/1525894580_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_a2230e431f380dfb5fddf18454824ec1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19
09:38 27.07.2021 (обновлено: 10:40 27.07.2021)
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
Обязательную вакцинацию ввели для некоторых категорий граждан в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 27 июл — РИА Новости.
В Волгоградской области
ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.
Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки — в последние пять недель там растет заболеваемость COVID-19.
Вчера оперштаб зарегистрировал 313 новых пациентов, всего выявлено 69 656 случаев, выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.
Нововведения коснутся сотрудников контактных сфер: торговли, общепита, салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, туризма, а также студентов старше 18 лет и сотрудников администраций.
Все они должны привиться первой дозой до 30 августа, второй — до конца сентября.