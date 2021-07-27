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Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 27.07.2021
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:38
2021-07-27T10:40
коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 27 июл — РИА Новости. В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки — в последние пять недель там растет заболеваемость COVID-19.Вчера оперштаб зарегистрировал 313 новых пациентов, всего выявлено 69 656 случаев, выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.Нововведения коснутся сотрудников контактных сфер: торговли, общепита, салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, туризма, а также студентов старше 18 лет и сотрудников администраций. Все они должны привиться первой дозой до 30 августа, второй — до конца сентября.
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коронавирус covid-19
09:38 27.07.2021 (обновлено: 10:40 27.07.2021)
 
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию

Обязательную вакцинацию ввели для некоторых категорий граждан в Волгоградской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач делает прививку
Врач делает прививку - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВОЛГОГРАД, 27 июл — РИА Новости. В Волгоградской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.
Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки — в последние пять недель там растет заболеваемость COVID-19.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Вчера оперштаб зарегистрировал 313 новых пациентов, всего выявлено 69 656 случаев, выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.
Нововведения коснутся сотрудников контактных сфер: торговли, общепита, салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, туризма, а также студентов старше 18 лет и сотрудников администраций.
Все они должны привиться первой дозой до 30 августа, второй — до конца сентября.
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