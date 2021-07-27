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Депутат из Татарстана выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
Депутат из Татарстана выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
Депутат из Татарстана выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
Только обязательная вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета от COVID-19, люди – это те же животные, по "закону стада" необходимо привить более 60%... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:10
2021-07-27T09:10
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госсовет татарстана
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Только обязательная вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета от COVID-19, люди – это те же животные, по "закону стада" необходимо привить более 60% особей, заявил депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов."Сейчас выскажу своё мнение, за которое меня явно будут беспощадно критиковать. У нас иного выхода, кроме обязательной вакцинации, нет… Здесь я абсолютно согласен с доктором Мясниковым: люди – это те же животные. И есть закон стада: нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада", - сказал Аминов в эфире местного ТВ.Он отметил, что данный факт подтверждён 1000-летней эволюцией Homo sapiens, и подчеркнул: чем быстрее будет принято решение об обязательной вакцинации, тем больше жизней удастся сохранить.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госсовет татарстана, здоровье - общество, общество
09:10 27.07.2021
 
Депутат из Татарстана выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Депутат ГС Татарстана Аминов: лишь обязательная вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Только обязательная вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета от COVID-19, люди – это те же животные, по "закону стада" необходимо привить более 60% особей, заявил депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.
"Сейчас выскажу своё мнение, за которое меня явно будут беспощадно критиковать. У нас иного выхода, кроме обязательной вакцинации, нет… Здесь я абсолютно согласен с доктором Мясниковым: люди – это те же животные. И есть закон стада: нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада", - сказал Аминов в эфире местного ТВ.
Он отметил, что данный факт подтверждён 1000-летней эволюцией Homo sapiens, и подчеркнул: чем быстрее будет принято решение об обязательной вакцинации, тем больше жизней удастся сохранить.
 
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