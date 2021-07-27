https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743023329.html
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией - РИА Новости, 27.07.2021
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:41
2021-07-27T03:41
2021-07-27T03:41
распространение коронавируса
никита чернов
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.По его словам, некоторых людей "пугать" страшными последствиями болезни бессмысленно, ведь здравомыслящий человек понимает это сам. Но если иррациональный страх перед вакцинацией сильнее, чем возможность умереть от болезни, то и слова не убедят.Психолог отметил, что преодолеть свой страх человек должен сам. А близкие люди могут оказать ему поддержку в той мере, в которой она ему необходима. Но заставить другого человека не бояться не получится."Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него. Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен", - добавил Чернов.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита чернов, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
Психолог Никита Чернов рассказал, как побороть страх перед вакцинацией от COVID-19
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов
.
"Вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе от ковида. Однако многие люди по разным причинам боятся, не хотят вакцинироваться. Важно понять, в чем именно состоит этот страх. И постараться найти аргументы, которые помогут преодолеть этот страх. Но, возможно, это не сработает, потому что страх - чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами", - рассказал Чернов.
По его словам, некоторых людей "пугать" страшными последствиями болезни бессмысленно, ведь здравомыслящий человек понимает это сам. Но если иррациональный страх перед вакцинацией сильнее, чем возможность умереть от болезни, то и слова не убедят.
Психолог отметил, что преодолеть свой страх человек должен сам. А близкие люди могут оказать ему поддержку в той мере, в которой она ему необходима. Но заставить другого человека не бояться не получится.
"Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него. Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен", - добавил Чернов.