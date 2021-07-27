https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743023329.html

Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией

Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией - РИА Новости, 27.07.2021

Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией

Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:41

2021-07-27T03:41

2021-07-27T03:41

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.По его словам, некоторых людей "пугать" страшными последствиями болезни бессмысленно, ведь здравомыслящий человек понимает это сам. Но если иррациональный страх перед вакцинацией сильнее, чем возможность умереть от болезни, то и слова не убедят.Психолог отметил, что преодолеть свой страх человек должен сам. А близкие люди могут оказать ему поддержку в той мере, в которой она ему необходима. Но заставить другого человека не бояться не получится."Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него. Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен", - добавил Чернов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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