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Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией - РИА Новости, 27.07.2021
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:41
2021-07-27T03:41
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.По его словам, некоторых людей "пугать" страшными последствиями болезни бессмысленно, ведь здравомыслящий человек понимает это сам. Но если иррациональный страх перед вакцинацией сильнее, чем возможность умереть от болезни, то и слова не убедят.Психолог отметил, что преодолеть свой страх человек должен сам. А близкие люди могут оказать ему поддержку в той мере, в которой она ему необходима. Но заставить другого человека не бояться не получится."Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него. Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен", - добавил Чернов.
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никита чернов, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество
03:41 27.07.2021
 
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией

Психолог Никита Чернов рассказал, как побороть страх перед вакцинацией от COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, а также умение принимать страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.
"Вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе от ковида. Однако многие люди по разным причинам боятся, не хотят вакцинироваться. Важно понять, в чем именно состоит этот страх. И постараться найти аргументы, которые помогут преодолеть этот страх. Но, возможно, это не сработает, потому что страх - чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами", - рассказал Чернов.
По его словам, некоторых людей "пугать" страшными последствиями болезни бессмысленно, ведь здравомыслящий человек понимает это сам. Но если иррациональный страх перед вакцинацией сильнее, чем возможность умереть от болезни, то и слова не убедят.
Психолог отметил, что преодолеть свой страх человек должен сам. А близкие люди могут оказать ему поддержку в той мере, в которой она ему необходима. Но заставить другого человека не бояться не получится.
"Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него. Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен", - добавил Чернов.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаНикита ЧерновВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваОбщество
 
 
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