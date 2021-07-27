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В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку за нерешенный "крымский вопрос", который для президента Владимира Зеленского является... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:41
2021-07-27T19:42
россия
руслан хомчак
дмитрий белик
госдума рф
украина
в мире
политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости, Федор Дмитриев. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку за нерешенный "крымский вопрос", который для президента Владимира Зеленского является очень болезненным, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее во вторник пресс-секретарь Зеленского сообщил, что президент уволил Хомчака за отсутствие "синергии" и "конфликты", но не сомневается в его профессионализме.По мнению Белика, Хомчак попал в немилость, так как не обещал "вернуть" Крым до окончания сезона."Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по "Северному потоку — 2" без него договорились, а тут еще и генерал не желает штурмовать полуостров, да еще и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет, сейчас выдвинут нового "Наполеона", который развернет бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причем только на словах и бумаге", - сказал Белик.
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россия, руслан хомчак, дмитрий белик, госдума рф, украина, в мире, политика
19:41 27.07.2021 (обновлено: 19:42 27.07.2021)
 
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака

Депутат Госдумы Белик: командующего ВС Украины уволили из-за пассивности в "возвращении" Крыма

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости, Федор Дмитриев. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку за нерешенный "крымский вопрос", который для президента Владимира Зеленского является очень болезненным, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее во вторник пресс-секретарь Зеленского сообщил, что президент уволил Хомчака за отсутствие "синергии" и "конфликты", но не сомневается в его профессионализме.
По мнению Белика, Хомчак попал в немилость, так как не обещал "вернуть" Крым до окончания сезона.
"Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по "Северному потоку — 2" без него договорились, а тут еще и генерал не желает штурмовать полуостров, да еще и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет, сейчас выдвинут нового "Наполеона", который развернет бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причем только на словах и бумаге", - сказал Белик.
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