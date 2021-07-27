https://ria.ru/20210727/uvolnenie-1743167307.html
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку за нерешенный "крымский вопрос", который для президента Владимира Зеленского является... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:41
2021-07-27T19:41
2021-07-27T19:42
россия
руслан хомчак
дмитрий белик
госдума рф
украина
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c334e041bb0806fcb440557d188c01a6.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости, Федор Дмитриев. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку за нерешенный "крымский вопрос", который для президента Владимира Зеленского является очень болезненным, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее во вторник пресс-секретарь Зеленского сообщил, что президент уволил Хомчака за отсутствие "синергии" и "конфликты", но не сомневается в его профессионализме.По мнению Белика, Хомчак попал в немилость, так как не обещал "вернуть" Крым до окончания сезона."Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по "Северному потоку — 2" без него договорились, а тут еще и генерал не желает штурмовать полуостров, да еще и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет, сейчас выдвинут нового "Наполеона", который развернет бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причем только на словах и бумаге", - сказал Белик.
https://ria.ru/20210709/ukraina-1740400260.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_49ffce534173877cb88ebc8b332171df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан хомчак, дмитрий белик, госдума рф, украина, в мире, политика
19:41 27.07.2021 (обновлено: 19:42 27.07.2021)
В Госдуме предположили причину увольнения командующего ВСУ Хомчака
Депутат Госдумы Белик: командующего ВС Украины уволили из-за пассивности в "возвращении" Крыма