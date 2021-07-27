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В Тюмени мужчина напал на девушек, забравшись в квартиру через балкон
В Тюмени мужчина напал на девушек, забравшись в квартиру через балкон - РИА Новости, 27.07.2021
В Тюмени мужчина напал на девушек, забравшись в квартиру через балкон
Полиция проводит проверку информации о том, что на пятерых девушек в Тюмени напал мужчина, забравшись в квартиру через балкон, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:50
2021-07-27T18:50
2021-07-27T21:13
тюменская область
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 27 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что на пятерых девушек в Тюмени напал мужчина, забравшись в квартиру через балкон, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тюменской области.Инцидент произошел 23 июля. Фрагмент нападения, письменного объяснения случившегося, фото нападавшего одна из девушек опубликовала сегодня в своем Instagram-аккаунте, сообщив что мужчина ворвался ночью в квартиру и начал "всех без разбора бить"."Участковым уполномоченным полиции все стороны конфликта установлены и опрошены. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции.В своем посте девушка также сообщила, что по поводу инцидента обращалась в полицию, но помощи не получила. "Мы столкнулись с полным бездействием наших правоохранительных органов! Мы думали, он вернется, не дай бог, он еще был бы с ножом, мы боялись! Перезванивали в полицию, нам все говорили: ждите..." — отмечает девушка.В полиции заявили, что по сообщению о несвоевременном реагировании на обращение уже организована служебная проверка.Прокурор Тюменской области взял на контроль процессуальную проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении девушек, а также поручил провести проверку по жалобе на работу полиции и при наличии оснований принять меры реагирования, сообщает региональная прокуратура.
https://ria.ru/20210727/strelba-1743047426.html
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Житель Тюмени через балкон залез в квартиру для разборок с cоседями
Житель Тюмени залез в соседнюю квартиру через балкон и избил отмечавших помолвку подруг – ему не понравилось, что они шумели.
По словам одной из пострадавших, девушки сидели на балконе, разговаривали и слушали музыку. После 23:00 они переместились в комнату.
2021-07-27T18:50
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тюменская область, происшествия
18:50 27.07.2021 (обновлено: 21:13 27.07.2021)
В Тюмени мужчина напал на девушек, забравшись в квартиру через балкон
В Тюмени полиция проверяет информацию о нападении мужчины на пятерых девушек
ТЮМЕНЬ, 27 июл — РИА Новости.
Полиция проводит проверку информации о том, что на пятерых девушек в Тюмени
напал мужчина, забравшись в квартиру через балкон, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тюменской области
.
Инцидент произошел 23 июля. Фрагмент нападения, письменного объяснения случившегося, фото нападавшего одна из девушек опубликовала сегодня в своем Instagram-аккаунте, сообщив что мужчина ворвался ночью в квартиру и начал "всех без разбора бить".
"Участковым уполномоченным полиции все стороны конфликта установлены и опрошены. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции.
В своем посте девушка также сообщила, что по поводу инцидента обращалась в полицию, но помощи не получила. "Мы столкнулись с полным бездействием наших правоохранительных органов! Мы думали, он вернется, не дай бог, он еще был бы с ножом, мы боялись! Перезванивали в полицию, нам все говорили: ждите..." — отмечает девушка.
В полиции заявили, что по сообщению о несвоевременном реагировании на обращение уже организована служебная проверка.
Прокурор Тюменской области взял на контроль процессуальную проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении девушек, а также поручил провести проверку по жалобе на работу полиции и при наличии оснований принять меры реагирования, сообщает региональная прокуратура.