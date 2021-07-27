https://ria.ru/20210727/tkhekvondo-1743057257.html

Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады

Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады - РИА Новости, 27.07.2021

Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады

Российский тхэквондист Владислав Ларин гарантировал сборной России минимум серебряную медаль олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 80... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:40

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владислав ларин

токио

олимпийские игры

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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российский тхэквондист Владислав Ларин гарантировал сборной России минимум серебряную медаль олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов.В полуфинале он победил китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.Итоговая схватка состоится позднее во вторник. Соперник россиянина пока не определился.Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.Вчера тхэквондист Максим Храмцов впервые в истории страны занял первое место на Олимпиаде в весовой категории до 80 килограммов.

https://rsport.ria.ru/20210723/tkhekvondo-1742614280.html

токио

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владислав ларин, токио, олимпийские игры