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Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады
Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады - РИА Новости, 27.07.2021
Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады
Российский тхэквондист Владислав Ларин гарантировал сборной России минимум серебряную медаль олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 80... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:40
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владислав ларин
токио
олимпийские игры
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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российский тхэквондист Владислав Ларин гарантировал сборной России минимум серебряную медаль олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов.В полуфинале он победил китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.Итоговая схватка состоится позднее во вторник. Соперник россиянина пока не определился.Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.Вчера тхэквондист Максим Храмцов впервые в истории страны занял первое место на Олимпиаде в весовой категории до 80 килограммов.
https://rsport.ria.ru/20210723/tkhekvondo-1742614280.html
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владислав ларин, токио, олимпийские игры
10:40 27.07.2021 (обновлено: 11:09 27.07.2021)
 
Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады

Владислав Ларин победил в полуфинале в весовой категории свыше 80 килограммов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСправа налево: российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Владислав Ларин и Иван Трайкович (Словения) в 1/4 соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Справа налево: российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Владислав Ларин и Иван Трайкович (Словения) в 1/4 соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российский тхэквондист Владислав Ларин гарантировал сборной России минимум серебряную медаль олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов.

В полуфинале он победил китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.

Итоговая схватка состоится позднее во вторник. Соперник россиянина пока не определился.
Всего в активе сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.
Вчера тхэквондист Максим Храмцов впервые в истории страны занял первое место на Олимпиаде в весовой категории до 80 килограммов.
Владислав Ларин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 19:25Олимпиада 2020
С высоты рейтинга: российские тхэквондисты нацелены на две медали ОИ
 
Владислав ЛаринТокиоОлимпийские игры
 
 
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