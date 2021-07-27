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В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни
В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни - РИА Новости, 27.07.2021
В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни
Бывший таможенник в Нижнем Новгороде обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за помощь коммерческой фирме в аукционах на поставку медоборудования, РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:54
2021-07-27T17:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
взятка
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Бывший таможенник в Нижнем Новгороде обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за помощь коммерческой фирме в аукционах на поставку медоборудования, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.Следствием установлено, что бывший начальник отдела материально-технического обеспечения поликлиники №2 Федеральной таможенной службы в Нижнем Новгороде в период с 2017 года по 2019 год получил взятку в размере 2,7 миллиона рублей. За указанную сумму обвиняемый обеспечивал победу коммерческой организации в проводимых аукционах и в последующем беспрепятственную приемку предметов поставки - медицинского оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники.Преступная деятельность таможенника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни в результате проведения специальной операции."В отношении бывшего таможенника возбуждено очередное уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность обвиняемого на наличие других эпизодов преступной деятельности. Обвиняемый арестован", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее в отношении этого же мужчины уже было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.
https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, взятка, происшествия
17:54 27.07.2021
 
В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни

В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке на 2,7 миллиона рублей против экс-сотрудника таможни

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Бывший таможенник в Нижнем Новгороде обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за помощь коммерческой фирме в аукционах на поставку медоборудования, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
Следствием установлено, что бывший начальник отдела материально-технического обеспечения поликлиники №2 Федеральной таможенной службы в Нижнем Новгороде в период с 2017 года по 2019 год получил взятку в размере 2,7 миллиона рублей. За указанную сумму обвиняемый обеспечивал победу коммерческой организации в проводимых аукционах и в последующем беспрепятственную приемку предметов поставки - медицинского оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:42
Таможенника в Москве поймали на взятке
Преступная деятельность таможенника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни в результате проведения специальной операции.
"В отношении бывшего таможенника возбуждено очередное уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность обвиняемого на наличие других эпизодов преступной деятельности. Обвиняемый арестован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в отношении этого же мужчины уже было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.
Управляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:39
Руководителя челябинского отделения ПФР задержали по подозрению во взятке
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьВзяткаПроисшествия
 
 
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