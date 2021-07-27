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В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни

В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни - РИА Новости, 27.07.2021

В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни

Бывший таможенник в Нижнем Новгороде обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за помощь коммерческой фирме в аукционах на поставку медоборудования, РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:54

2021-07-27T17:54

2021-07-27T17:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

взятка

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Бывший таможенник в Нижнем Новгороде обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за помощь коммерческой фирме в аукционах на поставку медоборудования, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.Следствием установлено, что бывший начальник отдела материально-технического обеспечения поликлиники №2 Федеральной таможенной службы в Нижнем Новгороде в период с 2017 года по 2019 год получил взятку в размере 2,7 миллиона рублей. За указанную сумму обвиняемый обеспечивал победу коммерческой организации в проводимых аукционах и в последующем беспрепятственную приемку предметов поставки - медицинского оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники.Преступная деятельность таможенника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни в результате проведения специальной операции."В отношении бывшего таможенника возбуждено очередное уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность обвиняемого на наличие других эпизодов преступной деятельности. Обвиняемый арестован", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее в отношении этого же мужчины уже было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html

https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742401715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, взятка, происшествия