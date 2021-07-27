https://ria.ru/20210727/smartfony-1743066697.html

Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам

Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам - РИА Новости, 27.07.2021

Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам

Китайский производитель смартфонов OPPO обогнал Apple по объему глобальных продаж. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:31

2021-07-27T11:31

2021-07-27T11:31

россия-китай: главное

китай

технологии

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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель смартфонов OPPO обогнал Apple по объему глобальных продаж. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%.В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.На сегодня OPPO является вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpointуверены, что "у OPPOесть все возможности сменить Huawei"на посту" доминирующего китайского бренда".Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.

https://ria.ru/20210726/issledovateli-1742882615.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии