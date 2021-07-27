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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210727/smartfony-1743066697.html
Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам
Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам - РИА Новости, 27.07.2021
Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам
Китайский производитель смартфонов OPPO обогнал Apple по объему глобальных продаж. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:31
2021-07-27T11:31
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель смартфонов OPPO обогнал Apple по объему глобальных продаж. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%.В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.На сегодня OPPO является вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpointуверены, что "у OPPOесть все возможности сменить Huawei"на посту" доминирующего китайского бренда".Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.
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китай, технологии
11:31 27.07.2021
 

Производитель смартфонов OPPO из КНР обогнал Apple по глобальным продажам

© Фото : OPPOДевушка со смартфоном OPPO
Девушка со смартфоном OPPO - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : OPPO
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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель смартфонов OPPO обогнал Apple по объему глобальных продаж. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%.
В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.
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На сегодня OPPO является вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpointуверены, что "у OPPOесть все возможности сменить Huawei"на посту" доминирующего китайского бренда".
Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.
 
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