https://ria.ru/20210727/slutskiy-1743119428.html

Слуцкий предложил главе Минтранса США съездить в Крым

Слуцкий предложил главе Минтранса США съездить в Крым - РИА Новости, 27.07.2021

Слуцкий предложил главе Минтранса США съездить в Крым

Главе минтранса США Питу Буттиджичу лучше посетить не саммит "Крымская платформа", который проводится в Киеве, а сам полуостров, чтобы увидеть реализацию... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:55

2021-07-27T15:55

2021-07-27T16:14

россия

леонид слуцкий (политик)

крымский мост

госдума рф

верховная рада украины

владимир зеленский

республика крым

киев

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Главе минтранса США Питу Буттиджичу лучше посетить не саммит "Крымская платформа", который проводится в Киеве, а сам полуостров, чтобы увидеть реализацию российских инфраструктурных проектов, написал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.Слуцкий отметил, что российская сторона ранее уже заявила о провокационном характере саммита "Крымская платформа". Крым - территория Российской Федерации по воле крымчан и севастопольцев, и любые разговоры о "деоккупации" будут восприняты как покушение на суверенитет и территориальную целостность России, заявил глава думского комитета.По его словам, Буттиджичу "полезнее было бы съездить не в Киев, а именно на полуостров, чтобы перенять опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов - трассы "Таврида" и Керченского моста, которые были построены после воссоединения Крыма с Россией в рекордные сроки"."Как раз это могло бы стать почвой для сотрудничества, а не участие в очередной русофобской конференции, которая априори не может принести действенных результатов", - написал политик.Кроме того, Слуцкий отметил, что "Крымская платформа" - это изначально мертворожденный формат, о чем говорит тот факт, что Киев не раскрывает списка его участников."Вероятно, в связи с тем, что желающих из числа серьезных политиков и должностных лиц высокого ранга пока, мягко говоря, немного… Вот и США, судя по словам депутата Верховной рады, члена этой самой платформы Мустафы Джемилева, решили направить не представителя американской дипломатии хотя бы в ранге замгоссекретаря, а министра транспорта. Не исключаю, что в Белом доме тянули жребий, решая, кого отправить на Украину. И уж тем более не стоило ждать руководство США", - добавил Слуцкий.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210724/ukraina-1742679202.html

https://ria.ru/20210721/tranzit-1742294291.html

россия

республика крым

киев

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россия, леонид слуцкий (политик), крымский мост, госдума рф, верховная рада украины, владимир зеленский, республика крым, киев