https://ria.ru/20210727/siriya-1743180022.html

В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек

В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2021

В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек

Террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, трое... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:14

2021-07-27T22:14

2021-07-27T22:15

россия

сирия

алеппо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569493289_0:123:1276:841_1920x0_80_0_0_130849ca22d820ead5003304031602b4.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, трое получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."На севере провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, произвели пуск противотанковой управляемой ракеты из района населенного пункта Касар по автотранспортному средству "ЗИЛ-131" вооруженных сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифъат (севернее города Алеппо)", - сказал Кулить на брифинге.По его словам, в результате один сирийский военнослужащий погиб, трое получили ранения.Также ЦПВС сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210725/rakety-1742834136.html

россия

сирия

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, алеппо, в мире