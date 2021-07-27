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В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек
В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2021
В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек
Террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, трое... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:14
2021-07-27T22:14
2021-07-27T22:15
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, трое получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."На севере провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, произвели пуск противотанковой управляемой ракеты из района населенного пункта Касар по автотранспортному средству "ЗИЛ-131" вооруженных сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифъат (севернее города Алеппо)", - сказал Кулить на брифинге.По его словам, в результате один сирийский военнослужащий погиб, трое получили ранения.Также ЦПВС сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210725/rakety-1742834136.html
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россия, сирия, алеппо, в мире
22:14 27.07.2021 (обновлено: 22:15 27.07.2021)
В Сирии при обстреле боевиков погиб один человек
В Сирии террористы выпустили ракету по армейскому "ЗИЛу", один сирийский военный погиб