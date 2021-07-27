https://ria.ru/20210727/simferopol-1743174421.html
Прокуратура проверит дело об экстренной посадке Boeing в Симферополе
Прокуратура проверит дело об экстренной посадке Boeing в Симферополе - РИА Новости, 27.07.2021
Прокуратура проверит дело об экстренной посадке Boeing в Симферополе
Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства экстренного приземления в Симферополе самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс по маршруту... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:48
2021-07-27T20:48
2021-07-27T20:50
южная транспортная прокуратура
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства экстренного приземления в Симферополе самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс по маршруту "Внуково - Симферополь", сообщается на сайте ведомства.Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя в 17.02 мск, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб."Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27.07.2021 воздушного судна "Boeing 738" авиакомпании АО "Авиакомпания "Якутия" рейса № 781 сообщением "Внуково - Симферополь" в международном аэропорту Симферополь", - сообщили в ведомстве.Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полётов. На борту находилось 165 пассажиров и семь членов экипажа, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742900467.html
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южная транспортная прокуратура, симферополь, происшествия
20:48 27.07.2021 (обновлено: 20:50 27.07.2021)
Прокуратура проверит дело об экстренной посадке Boeing в Симферополе
Прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки Boeing в Симферополе