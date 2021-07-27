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ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса - РИА Новости, 27.07.2021
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса
Всемирная организация здравоохранения убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из списка для мониторинга, свидетельствуют данные на ее сайте. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:15
2021-07-27T13:15
2021-07-27T15:37
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из списка для мониторинга, свидетельствуют данные на ее сайте.Этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в России в январе текущего года, но в указанный перечень его включили только в июне.ВОЗ отслеживает штаммы с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять опасность в будущем. При этом они не маркируются буквой греческого алфавита — такое обозначение решили использовать только для мутаций, вызывающих интерес или опасения.Во всем мире насчитывается более 194 миллионов инфицированных, самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии, Россия занимает четвертую строчку.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире
13:15 27.07.2021 (обновлено: 15:37 27.07.2021)
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса AT.1