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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/shtamm-1743089745.html
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса - РИА Новости, 27.07.2021
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса
Всемирная организация здравоохранения убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из списка для мониторинга, свидетельствуют данные на ее сайте. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:15
2021-07-27T15:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из списка для мониторинга, свидетельствуют данные на ее сайте.Этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в России в январе текущего года, но в указанный перечень его включили только в июне.ВОЗ отслеживает штаммы с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять опасность в будущем. При этом они не маркируются буквой греческого алфавита — такое обозначение решили использовать только для мутаций, вызывающих интерес или опасения.Во всем мире насчитывается более 194 миллионов инфицированных, самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии, Россия занимает четвертую строчку.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире
13:15 27.07.2021 (обновлено: 15:37 27.07.2021)
 
ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса

ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса AT.1

© Фото : пресс-служба УрФУРабота в химической лаборатории
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : пресс-служба УрФУ
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из списка для мониторинга, свидетельствуют данные на ее сайте.
Этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в России в январе текущего года, но в указанный перечень его включили только в июне.
ВОЗ отслеживает штаммы с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять опасность в будущем. При этом они не маркируются буквой греческого алфавита — такое обозначение решили использовать только для мутаций, вызывающих интерес или опасения.
Во всем мире насчитывается более 194 миллионов инфицированных, самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии, Россия занимает четвертую строчку.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗВ мире
 
 
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