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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/sheeran-1742982498.html
Эд Ширан объяснил, почему хотел оставить музыкальную карьеру
Эд Ширан объяснил, почему хотел оставить музыкальную карьеру - РИА Новости, 27.07.2021
Эд Ширан объяснил, почему хотел оставить музыкальную карьеру
Эд Ширан признался, что хотел навсегда оставить музыкальную карьеру, сообщает NME со ссылкой на его интервью для радио SiriusXM. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T02:59
2021-07-27T02:59
культура
музыка
новости культуры
эд ширан
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эд Ширан признался, что хотел навсегда оставить музыкальную карьеру, сообщает NME со ссылкой на его интервью для радио SiriusXM. Он решил сделать перерыв в 2019 году, однако когда его жена в августе 2020 родила ребенка, то задумался о том, чтобы и вовсе никогда не выходить на сцену. "Какое время я перестал заниматься музыкой, а ведь она составляет всю мою личность. Потом у меня родилась дочь, и я решил: "Вот, видимо, и все. Это я. Вероятно, теперь я просто буду отцом", — заявил Ширан. Тем не менее он осознал, что если вернется к работе, то это станет хорошим примером для его ребенка. "Я вдруг понял, что моей дочке будет важно расти и знать, что ее родители трудятся", — говорит певец. Первым треком, который Эд Ширан выпустил после перерыва в карьере, стала песня "Bad habits", клип на нее вышел 25 июня 2021 года.
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музыка, новости культуры, эд ширан
02:59 27.07.2021
 

Эд Ширан объяснил, почему хотел оставить музыкальную карьеру

© AP Photo / Antonio CalanniЭд Ширан во время выступления
Эд Ширан во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Antonio Calanni
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эд Ширан признался, что хотел навсегда оставить музыкальную карьеру, сообщает NME со ссылкой на его интервью для радио SiriusXM.
Он решил сделать перерыв в 2019 году, однако когда его жена в августе 2020 родила ребенка, то задумался о том, чтобы и вовсе никогда не выходить на сцену.
"Какое время я перестал заниматься музыкой, а ведь она составляет всю мою личность. Потом у меня родилась дочь, и я решил: "Вот, видимо, и все. Это я. Вероятно, теперь я просто буду отцом", — заявил Ширан.
Тем не менее он осознал, что если вернется к работе, то это станет хорошим примером для его ребенка.
"Я вдруг понял, что моей дочке будет важно расти и знать, что ее родители трудятся", — говорит певец.
Первым треком, который Эд Ширан выпустил после перерыва в карьере, стала песня "Bad habits", клип на нее вышел 25 июня 2021 года.
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