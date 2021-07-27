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В Курганской области завели дело о фиктивном сертификате о вакцинации
В Курганской области завели дело о фиктивном сертификате о вакцинации - РИА Новости, 27.07.2021
В Курганской области завели дело о фиктивном сертификате о вакцинации
Полиция в Курганской области возбудила уголовное дело в отношении медработника, оформившего за денежное вознаграждение сертификат о вакцинации против COVID-19,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:13
2021-07-27T10:13
2021-07-27T10:13
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Полиция в Курганской области возбудила уголовное дело в отношении медработника, оформившего за денежное вознаграждение сертификат о вакцинации против COVID-19, не сделав пациенту прививку, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону.По данным полиции, в мае местный житель обратился к сотруднику медицинского учреждения с просьбой о получении сертификата о вакцинации без проведения прививки. За денежное вознаграждение врач внес заведомо ложные сведения об иммунизации гражданина в соответствующие медицинские документы, на основании которых был оформлен сертификат профилактической прививки от COVID-19."Дознавателем межмуниципального отдела "Шумихинский" УМВД России по Курганской области в отношении медработника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении.Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, уточняется в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, курганская область, происшествия
В Курганской области завели дело о фиктивном сертификате о вакцинации
Полиция в Курганской области завела дело против врача, оформившего фиктивный сертификат о вакцинации